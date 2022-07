Požár v Českém Švýcarsku. Probíhá evakuace | Aktuální vývoj | E15.cz

Plameny se snaží hasiči zastavit u hranic s Německem, hoří také mezi Meznou a Mezní Loukou a ve směru na Jetřichovice. Další ohniska jsou uvnitř lesů, řekl dnes ředitel krajských hasičů Roman Vyskočil. Oheň se daří hasičům držet od obydlí. Lesy podél silnice z Hřenska do Mezné nehoří, místy jsou malá ohniska, porosty většinou už jen doutnají. Na většině míst zbyly pláně. V obci Mezná, kde úplně shořely dva domy, jsou stále hasiči a na místo dohlížejí, případná zahoření prolévají vodou.

„Jak jsme viděli z vrtulníku, a měl jsem možnost přes clonu z požářiště vidět, tak to vypadá, že je v pořádku, Sokolí hnízdo vypadá, že je netknuté požárem,“ řekl ředitel krajského hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Roman Vyskočil.

„Hlavní hasební práce probíhají na skalách přímo v Hřensku, kde hasiči k likvidaci ohnisek používají i automobilové žebříky. Je to na té pravé straně Kamenice směrem dolů, tam kde to bylo nejméně zasažené,“ řekl mluvčí krajských hasičů Milan Rudolf. Práce komplikuje vítr, který zesiluje a přispívá k rozhořívání ohnisek.

Do parku v úterý dorazil polský vrtulník, který se okamžitě zapojil do pomoci s hašením. Ráno se k němu přidal vrtulník ze Slovenska, u požáru zasahují i dva policejní a dva armádní vrtulníky. S hašením pomáhá také vrtulník společnosti Czechoslovak Group. Z Itálie mají přiletět dvě speciální hasičská letadla, podle ministra vnitra Víta Rakušana by to v hašení požáru mohlo znamenat průlom.

Do Hřenska míří posily z dalších krajů. V úterý již byli na místě hasiči z Prahy, Libereckého kraje, Plzeňského kraje, Pardubického kraje, Královéhradeckého kraje, Středočeského kraje a z pondělí na úterý dorazil záchranný útvar z Hlučína a Zbiroh. Pomoci mají také hasiči z jižních Čech a z Moravskoslezského kraje přijedou hasiči se speciálními kontejnery.

Do Česka dorazila dvě hasicí letadla z Itálie, každé s kapacitou přes šest tisíc litrů vody. Tyto stroje mohou podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) znamenat průlom v boji s požárem v Národním parku České Švýcarsko, se kterým se hasiči potýkají už čtvrtý den. Zatím s hašením ze vzduchu pomáhají vrtulníky s tzv. bambi vaky s kapacitou od zhruba jednoho do tří litrů vody a dvě letadla, do kterých je ale třeba vodu čerpat na zemi pomocí hadic. Letouny z Itálie jsou schopné čerpat vodu za letu přímo z hladiny.

Záběry z boje s plameny v Českém Švýcarsku

Video se připravuje ... Boj hasičů s požárem v Českém Švýcarsku • VIDEO HZS ČR

Požár se rozšířil i do Německa

S mohutnými požáry se potýká i Německo. V Národním parku Saské Švýcarsko u hranic s Českem hoří na ploše asi 250 hektarů, požár se tam rozšíříil z Česka. V noci s plameny bojovalo 148 hasičů.

Oblast je pro hasiče špatně přístupná a vodu na hašení musejí v některých oblastech čerpat dlouhými hadicemi z Labe a Křinice (Kirnitzsch) nebo vozit cisternami. „Jde o členitou oblast, do které není snadné se dostat,“ uvedl Thomas Kunz, mluvčí zemského okresu Saské Švýcarsko-Východní Krušnohoří. Kunz dodal, že situaci ztěžuje počasí a odumřelé dřevo.

Další požár zuří na jihu Braniborska. Bojuje s ním 440 hasičů, kteří se snaží dostat pod kontrolu oheň na ploše 500 hektarů. Zasažených je ale až 850 hektarů, jelikož oheň zůstává v některých částech ukrytý pod zemí. Hasiči proto musí z bezpečnostních důvodů pracovat z cest.

Požár se v Braniborsku začal šířit v pondělí, ještě téhož dne muselo své domovy opustit asi 600 obyvatel okresu Labe-Halštrov (Elbe-Elster).

Zavřené přechody, zákaz vstupu do lesů

Do Německa se lidé již přes Hřensko nedostanou. Využít lze podle mluvčího přechod na Cínovci či v Petrovicích, případně se lze do Německa dostat po dálnici. Uzavřen je také příjezd do Vysoké Lípy z Jetřichovic, do obce Janov se mohou starousedlíci dostat z Děčína. Zavřená je také cesta ze Hřenska do Mezné a Mezní Louky.

Ústecký kraj naopak odmítl dřívější zprávy, že vyhlásil plošný zákaz vstupu do lesů na svém území. „Krajský úřad Ústeckého kraje doposud nevydal žádný plošný zákaz vstupu do lesů na území Ústeckého kraje a ani tak výhledově činit nebude,“ uvedl úřad. Správa národního parku oznámila uzavření několika turistických tras.











22 fotografií



Mimo záchranné složky a místní začal platit zákaz vstupu do oblasti v okolí požárů na saské straně. Porušení zákazu vstupu do lesů je Sasy pokutováno v rozmezí od 2500 do 10 tisíc eur. Hasiči z obou stran hranice si vzájemně pomáhají, na české straně od vypuknutí požáru pusobili i němečtí hasiči, v Sasku teď naopak pomáhají Češi.