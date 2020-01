Požár v domově duševně postižených si vyžádal životy osmi lidí | E15.cz

Při požáru v domově pro mentálně postižené ve Vejprtech na Chomutovsku zemřelo ráno osm klientů. Záchranáři na místě ošetřili třicet lidí, do nemocnic Krajské zdravotní odvezli sedmnáct pacientů, zranění tří z nich jsou vážná. Příčinu ohně zjišťují kriminalisté, požár vyšetřují jako obecné ohrožení z nedbalosti. Podle vejprtské starostky Jitky Gavdunové (ODS) bylo zabezpečení v budově proti požáru nadstandardní, přeživší klienti by se měli zatím vrátit do Vejprt. Pomoc nabídl Ústecký kraj, okolní obce i stát.