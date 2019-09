Platy ve veřejné sféře se v příštím roce zvednou o 1500 korun | E15.cz

Odbory ještě čekají na dohodu o mzdách učitelů, téměř deset procent chtějí do tarifů, tedy do základu příjmu. Dnešní dohodu o růstu všech ostatních mezd šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula uvítal. „Ti, kteří jsou nejhůře odměňováni, dostanou největší přidání a budou to přidání velmi významná. Myslím si, že to je férová dohoda,“ řekl Středula.

Zrušením tabulky si podle ministryně sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) polepší i pracovníci v sociálních službách. „Pro mě je důležité, že dojde k navýšení dotací na sociální služby, protože sociální pracovníci také dostanou 1500 korun do tarifů,“ řekla novinářům Maláčová. Dnešní dohodu označila za koaliční projekt a velký úspěch vládních stran, se kterým jsou všichni spokojeni.

Učitelé dostanou přidáno deset procent, podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) ještě ale není jasné, kolik z toho do tarifů. „Objemově to bude deset procent, jak bylo přislíbeno, tak s tím počítá i rozpočet,“ konstatovala Schillerová.

Předseda koaliční sociální demokracie a ministr vnitra Jan Hamáček označil výsledek jednání za dobrý kompromis. „Za ČSSD to pokládám za dobrou dohodu,“ uvedl. Navýšení o 1500 korun se bude týkat i tarifů bezpečnostních sborů, dodal Hamáček. Podle Maláčové pomáhá dohoda těm, kdo jsou na tom nejhůře. „Měli jsme tu situaci, kdy stát platil spoustu svých zaměstnanců částkou nižší než minimální mzda,“ doplnila a dodala, že nízkopříjmoví zaměstnanci na tom budou „nejlépe v historii“.

Koalice se dnes nezabývala růstem minimální mzdy, jak požaduje ČSSD. S dnešní dohodou půjde na pondělní jednání tripartity.