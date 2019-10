Kasina bez krupiérů v Praze zřejmě zavřou | E15.cz

Méně kasin, omezená otevírací doba nebo podpora živých her na úkor automatů. Praha chystá zpřísnění tři roky staré hazardní vyhlášky, která stanovuje, kde všude se mohou v hlavním městě provozovat hazardní hry. Novelu chce radní pro legislativu Hana Marvanová (STAN) předložit pražskému zastupitelstvu na přelomu roku. Konkrétní opatření mají vzejít ze schůzek se zástupci městských částí. První se má konat ve středu.

Praha 8 například požaduje v chystané novele vyhlášky zrušit dvě kasina a zároveň zakázat nonstop otevírací dobu podniků s hazardními hrami. Podle Marvanové by se Praha mohla vydat podobnou cestou jako Ostrava. Zrušila by místa, kde fungují jen výherní automaty. „Je velký rozdíl mezi skutečnými kasiny, kde se provozuje živá hra s krupiéry, má to nějakou úroveň a chodí tam turisté, a mezi kasiny, která se tak jen tváří, přičemž ve skutečnosti jen spoléhají na automaty,“ uvedla Marvanová. Novela se musí změnit také proto, že vyhláška podle antimonopolního úřadu odporuje spravedlivé soutěži, míní radní.

„Zajímá nás však, jak bude řešen výpadek příjmů v případě, že dojde k další regulaci kasin,“ řekl starosta osmé městské části Ondřej Gros (ODS) s tím, že radnice nemá možnost výpadek hradit ze svého. Města a obce získávají od státu část vybrané daně z hazardu. Peníze lze použít pouze na sport, školství a pro neziskové organizace. Praha loni získala 690 milionů korun, peníze magistrát rozděluje mezi městské části podle počtu obyvatel. „Kdyby se novelou významně snížil celkový výnos, tak to bude mít dopad na řadu míst. Budeme o tom jednat,“ uznala Marvanová.

Nynější předpis stanovuje, že na konkrétních adresách může být provozováno v součtu 95 kasin. Nejvíce se jich nachází na Praze 1 a Praze 8, kde je shodně 21 těchto podniků. Řada obvodů naopak přistoupila k nulové toleranci, byť některým kasinům tam stále úřady neodebraly licence a podniky nadále fungují. Od účinnosti vyhlášky v lednu 2016 zrušilo ministerstvo financí v hlavním městě 131 licencí. „Týká se to 159 různých adres, na kterých bylo umožněno provozování technické nebo živé hry,“ upřesnil mluvčí ministerstva Zdeněk Vojtěch.

Regulaci hazardu má současná magistrátní rada v koaličním programu. Odpůrci regulace upozorňují, že tím města podporují nelegální hazard a přesun her na internet.