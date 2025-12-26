Praha zrekonstruuje Petřínskou rozhlednu, chystá toho ale mnohem víc
- Petřínská rozhledna projde rekonstrukcí.
- Obnova čeká i Svatomikulášskou zvonici na Malé Straně i Malostranské věže.
- Investice chystá pražská městská firma.
Městská firma Prague City Tourism (PCT), která má ve správě vybrané pražské památky, chce příští rok zahájit rekonstrukci Petřínské rozhledny. Současně bude pokračovat v obnově Svatomikulášské městské zvonice na Malé Straně a Malostranských mosteckých věží, řekla mluvčí PCT Klára Janderová.
Oprava rozhledny by měla začít koncem roku 2026 a bude zahrnovat přestavbu suterénu a přízemí, úpravu terasy a prostranství kolem rozhledny, opravu topení, chlazení, vzduchotechniky a výměnu elektroinstalace, vodovodního a odpadního potrubí.
"Během prvního čtvrtletí roku 2026 bude připraven harmonogram oprav a potřebné podklady, které následně poslouží městu jako podklad pro plánovanou revitalizaci tohoto významného objektu," řekla Janderová. Magistrát už dříve uvedl, že náklady by měly činit zhruba 95 milionů korun. V suterénu má být umístěno bistro, v přízemí nová pokladna, obchod se suvenýry a kavárna.
Petřínská rozhledna byla postavena jako zmenšená kopie pařížské Eiffelovy věže při Jubilejní výstavě roku 1891. Je vysoká 58,7 metru a na její vrchol vede 299 schodů. V roce 2023 ji navštívilo 643.100 lidí, loni byla návštěvnost nižší, protože je od roku 2024 mimo provoz lanová dráha na Petřín. Její rekonstrukce by měla být hotova příští léto.
PCT bude také pokračovat v obnově pozdně barokní Svatomikulášské zvonice. V roce 2024 opravila sokl budovy, letos vnější stěny. Příští rok budou práce pokračovat v prostoru kolem pokladny zvonice. "Součástí bude také rozšíření expozice v jednotlivých patrech věže," uvedla Janderová.
Svatomikulášská městská zvonice z roku 1755 těsně přiléhá ke kostelu sv. Mikuláše na Malé Straně, sloužila i jako požární hláska a je poslední hlásnou věží v Praze. Od 60. let 20. století sloužila jako pozorovatelna Státní bezpečnosti. Letos na jaře byla veřejnosti zpřístupněna tapetová místnost zvonice. Památku ročně navštíví asi 50.000 lidí.
V plánu je také obnova věží Karlova mostu. Firma nechá zrestaurovat historické dveře Malostranských mosteckých věží, které vedou na mostek, který je propojuje. Na opačném konci mostu PCT provede průzkum fasády Staroměstské mostecké věže.
Staroměstská mostecká věž byla vybudována spolu s Karlovým mostem podle návrhu Petra Parléře v polovině 14. století. Bránu na Malou Stranu tvoří dvě různě vysoké věže. Menší je románská a pochází z 12. století. Vyšší byla postavena v roce 1464 a svou pozdně gotickou architekturou navazuje na Parléřovu Staroměstskou věž.
Prague City Tourism je městská firma, která má v Praze na starosti cestovní ruch. Zajišťuje propagaci Prahy v ČR i zahraničí a má ve správě také některé památky, například Petřínskou rozhlednu, Prašnou bránu či věže Karlova mostu. Provozuje historickou tramvajovou linku 42 a pořádá tematické procházky s průvodci.