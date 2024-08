Tři ze 14 obviněných v kauze machinací s tendry včetně chomutovského primátora Marka Hrabáče (ANO) a bývalého šéfa Správy a údržby silnic Ústeckého kraje Libora Tačnera jdou do vazby, rozhodl dnes okresní soud. Vyhověl tak návrhu žalobce Jana Svobody. Důvody pro vzetí do vazby byly obava z maření vyšetřování, z ovlivňování svědků a obava z pokračování trestné činnosti.

„Všichni tři jsou ve vazbě z důvodu koluzních, to znamená z toho ovlivňování a maření vyšetřování a u dvou z nich soud akceptoval i důvod vazby předstižné. U Tačnera jsem od toho ustoupil, protože on už byl odvolán z funkce, která se týkala té trestné činnosti,“ řekl Svoboda. Hrabáčovi v případě prokázání viny před soudem hrozí až 12 let za mřížemi, Tačnerovi a Šmucrovi až osm let vězení. „U nich byly silněji naplněny ty vazební důvody,“ doplnil žalobce. Další obvinění byli po výslechu na policii propuštěni na svobodu.

V případu možného ovlivňování zadávání veřejných zakázek policie obvinila 14 lidí a pět společností. Soud pro rozhodování o vazbě přijal různá opatření. Hrabáč byl například odveden bočním vchodem, do soudní síně se obžalovaní dostávali mimo prostor pro veřejnost. První vazební zasedání začalo v 10:15, poslední končilo asi v 18:00. K opatřením soudu Svoboda uvedl, že soudkyně zřejmě preferovala zájem na ochraně soukromí obviněných i s ohledem na zásadu presumpce neviny.

Do vazby jde i jednatel firmy Rocknet Šmucr, v případu je obžalovaná také celá společnost. První i druhé vazební zasedání trvala okolo dvou hodin, poslední se Šmucrem se protáhlo na tři hodiny. „Obviněný vypovídal obsáhle, vyjadřoval se i k jednotlivým skutkům. Je to jeho právo,“ uvedl Svoboda. „Přednesli jsme argumenty z naší strany, nebylo tomu vyhověno,“ řekl novinářům Šmucrův advokát Vlastimil Němec.

Mezi obviněnými jsou i ředitelka chomutovského zooparku Věra Fryčová, ředitel chomutovské městské policie Tomáš Douda, advokát Tomáš Kindl. Karlovarský politik Petr Bursík (ODS) obviněný není, řekl Svoboda. Doplnil ale, že se o něj policie kvůli případu zajímá. Bursík v pondělí rezignuje na funkci městského radního.

Jednání obviněných se týkalo podle krajského státního zastupitelství stavebních zakázek různých veřejných zadavatelů, trestné činnosti se podle kriminalistů dopouštěli od roku 2022 do současnosti. Pachatelé a firmy v úmyslu zvýhodnit konkrétní stavební společnosti vytvořili systém, v němž si poskytovali majetkové a jiné výhody, popsalo zastupitelství činnost podezřelých. Obvinění jsou stíháni kvůli přijetí úplatku, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, krácení daně a poplatku, zneužití pravomoci úřední osoby a kvůli podplácení. Ne všichni jsou obvinění ze všech trestných činů.

Hrabáč byl lídrem kandidátky ANO pro krajské podzimní volby, vedení hnutí ho z kandidátky vyškrtlo.