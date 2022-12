Příspěvek na dítě se od ledna zvýší o dvě stě korun | E15.cz

Pod několik novel zákona připojil svůj podpis v pátek 16. prosince prezident Miloš Zeman. Od ledna se tak například zvýší přídavky na dítě, vzrostou o 200 korun na 830 až 1580 korun měsíčně. Prezident také podepsal konec elektronické evidence tržeb (EET) a zrušení automatického zakládání datových schránek občanům.

Přídavky na dítě vzrostou

Zeman v pátek podepsal novelu o státní sociální podpoře, díky které se zvýší přídavky na dítě o 200 korun. Předloha také srovnává podmínky u příspěvku na bydlení a upravuje dávky pomoci v hmotné nouzi.

Přídavky na děti se týkají domácností s čistým příjmem do 3,4násobku životního minima. Výše příspěvků je také odvozena od věku dítěte a to v částkách 830, 970 a 1080 korun měsíčně. O pět set korun vyšší jsou přídavky v rodinách, kde alespoň jeden z rodičů pracuje, studuje, je na rodičovské či pobírá důchod.

Konec EET

Mezi novelami, které Zeman dnes podepsal, je i konec elektronické evidence tržeb (EET) ke konci letošního roku bez náhrady. Zrušení EET navrhl kabinet Petra Fialy (ODS), který způsob evidence označil za zbytečnou zátěž pro podnikatele.

Evidence skončí bez náhrady. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) uvedl, že stát nemá nic, co by plátcům výměnou za získaná data nabídl. Naproti tomu opoziční hnutí ANO, které EET naopak dříve prosazovalo, chtělo evidenci ponechat alespoň jako dobrovolnou. Sněmovní koaliční většina to ale neumožnila.

Podle daňových odborníků by zrušení EET nemělo přinést státu větší negativa a do budoucna by prý měla stále menší a menší smysl, protože roste podíl bezhotovostních plateb.

EET začala platit 1. prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení.

Automatické zakládání datových schránek občanů se ruší

Prezident Zeman podepsal i novelu, rušící automatické zřizovaní datových schránek obyvatelům, nepodnikající fyzické osoby si tak budou moci schránku pořídit pouze na základě svého vyžádání.

Automatické zřízení datové schránky hrozilo od nového roku každému, kdo by se přihlásil do kterékoliv digitální služby státu, ať už bankovní identitou nebo elektronickým občanským průkazem. Podle vlády byl tento plán „příliš ambiciózní“ a zkomplikoval by život lidem s nižšími digitálními dovednostmi.

Původně mělo automatické zavedení datových schránek pro občany pomoci usnadnit sdílení informací mezi úřady a urychlit digitalizaci státní správy. Schránku podle zákona automaticky dostanou od příštího roku dva miliony držitelů živnostenského oprávnění a asi 200 tisíc právnických osob, které ji dosud nemají. Mezi ně mají patřit i zájmové spolky a bytová družstva nebo společenství vlastníků bytových jednotek.