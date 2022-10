První leopardy dorazí do Česka v prosinci. Němci už tanky upravují | E15.cz

První z patnáct tanků Leopard z výzbroje bundeswehru začalo Německo připravovat pro předání české armádě, která je získá koncem roku. Zástupci ministerstva obrany podepsali sérii smluv o darování tanků Leopard z Německa. Česká a německá vláda dohodla všechny podrobnosti daru v letních měsících, jednání skončila v srpnu. Výhledově chce vojsko koupit čtyřicet až padesát nových obrněnců Leopard v nejmodernější verzi 2A7+. Cena by neměla přesáhnout dvacet miliard korun.

„Daru Spolkové republiky Německo České republice v podobě patnácti tanků Leopard v tuto chvíli nestojí nic v cestě. Právní i technické detaily byly dořešeny. Nyní smlouvy projedná vláda a následně budou podepsány,“ uvedla mluvčí ministerstva obrany Natálie Forsterová.

V současnosti německá strana upravuje první leopardy, aby vyhovovaly potřebám českých tankistů. Ti mají zkušenosti pouze s ruskou technikou používanou zeměmi bývalé Varšavské smlouvy. České firmy na přelomu tisíciletí modernizovaly třicet těchto tanků, které dostaly označení T-72M4CZ. Mimo jiné je vybavily izraelskou pohonnou jednotkou, italským systémem řízení palby nebo zesíleným pancéřováním.

V německých obrněncích Leopard 2A4 používaných bundeswehrem je potřeba vyměnit například některé elektronické systémy či programové vybavení. „Úpravy prvních tanků probíhají tak, aby vyhovovaly potřebám české armády a byla zajištěna kompatibilita zejména komunikačních a informačních systémů,“ dodala Forsterová. Práce jsou načasované podle harmonogramu, který počítá s dodávkami prvních kusů techniky ještě letos.

Tank Leopard 2A4Autor: profimedia.cz

Čeští vojenští odborníci už od jara jezdí na konzultace do Německa a zjišťují, jaká zařízení je potřeba doplnit nebo vyměnit. „Řeší se to do velkých detailů,“ řekl deníku E15 úředník obeznámený s dodávkou, který si přál zůstat v anonymitě.

Součástí daru je čtrnáct leopardů a jeden vyprošťovací tank Buffalo, náhradní díly na jeden rok a výcvik dílenských specialistů. V balíku, který Česko dostane, bude i munice standardu NATO ráže 120 milimetrů na třicet denních dávek pro každý ze čtrnácti bojových obrněnců. Náboje určené pro tanky T-72 mají ráži 125 milimetrů.

Obě země by měly zároveň začít jednat o kontraktu na desítky nových leopardů nejpokročilejší generace 2A7+ v různých modifikacích. Na tuto úroveň má být po roce 2025 modernizovaná i čtrnáctka leopardů 2A4.

Rezort obrany však musí mnohamiliardovou zakázku nejprve zakomponovat do svých plánů a získat souhlas ministerstva financí. Upravit se bude muset také Koncepce výstavby Armády ČR i nadstavbový dokument Bezpečnostní strategie ČR.

Leopard 2A7Autor: Profimedia.cz

Problém by nastal v případě zvýšené celoevropské poptávky po tancích Leopard, jimiž je vyzbrojena většina zemí NATO. Jejich výrobcem je německá společnost KMV. „V současnosti dokáže vyrobit několik nových tanků za měsíc,“ uvedl zdroj z obchodních kruhů blízký firmě. I to je důvod, proč například Polsko kupuje americké obrněnce Abrams a údajně chystá investici do jihokorejských K2.

Leopardy darované Německem nahradí tanky T-72, které Česko poslalo na Ukrajinu. Patnáct starších německých obrněnců získá z podobného důvodu i Slovensko. Nemodernizovaných ruských tanků T-72 mělo vojsko před vypuknutím války na Ukrajině přibližně sto. Kolik z nich získali ukrajinští obránci, nechce ministerstvo upřesnit.

Armáda má tři tankové jednotky tvořené profesionálními vojáky a jednu složenou z příslušníků Aktivní zálohy. „Pokud má mít každá deset tanků, nejnižší možný počet je čtyřicet. Ideálně by jich ale mělo být šedesát až osmdesát,“ míní politický geograf z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Jan Kofroň.