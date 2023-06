Řidiči od příštího roku možná nebudou muset vozit řidičský průkaz | e15.cz

Již od roku 2024 řidiči na území Česka možná nebudou muset s sebou vozit řidičský průkaz ani osvědčení o technickém průkazu, takzvaný malý technický průkaz. Zavádí to novela o silničním provozu, kterou nyní projednává Poslanecká sněmovna. Původně mělo toto opatření platit až od poloviny roku 2025. Na úterním setkání s novináři to řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Ten také oznámil, že stát bude na investice do rozvoje dopravní infrastruktury potřebovat do roku 2050 přes pět bilionů korun.