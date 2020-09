Roušky dostanou i invalidé, mladí zdravotně postižení a učitelé | E15.cz

Roušky a respirátory pro ochranu před koronavirem dostane vedle seniorů nad šedesát let také 170 tisíc lidí s plným invalidním důchodem a 17 tisíc zdravotně postižených do 18 let. Respirátory zamíří i k učitelům. S návrhem dnes souhlasila vláda, informovala na twitteru ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).