ROZHOVOR: Jan Dolejš o práci na dálku nejen v době karantény | E15.cz

Jak firmy zvládají aktuální nápor na práci na dálku? Kvůli současné situaci ve spojení s novým typem koronaviru se spousta lidí ocitla na home office. A to často i tací, kteří jej dosud nikdy neměli. Jak se s tím firmy a zaměstnanci vyrovnávají? A jak na situaci reagovat? Na to se podíváme v rozhovoru s Janem Dolejšem, odborníkem na vzdělávání a digitálních technologie z firmy Digiskills.

Jaké jsou reakce na aktuální opatření u Digiskills klientů?

Nejdřív nastal chaos. O práci na dálku a využití digitálních nástrojů se mluví v každé firmě, ale ta pravá zkouška nastala teď. A vyrojily se problémy, které se dříve neřešily. ‚‚Kde najdu svá data, když nejsem u počítače v kanceláři? Jak se spojím s kolegy online?‘‘ Některé firmy dokonce řešily přesun stolních počítačů z kanceláří do domovů zaměstnanců, což by nikoho dříve nenapadlo.

Co se při práci na dálku nejvíce mění?

Dříve spousta lidí vnímala home office jako čas, kdy mohou soustředěně přemýšlet nad projekty. Najednou se ale z domova stala kancelář pro všechny pracovní úkony. Bariéry mezi soukromím, dětmi a prací se najednou zbouraly. S tímto aspektem je potřeba se srovnat nejdříve. Druhým tématem jsou pak technologie – mnoho lidí vůbec neví, jak pracovat na dálku a jaké nástroje k tomu využít. I s tím teď mnoha firmám radíme.

Jaké nástroje tedy doporučujete?

Největší boom je teď kolem Office 365 a Microsoft Teams. Mnoho našich klientů na ně přechází a někdy se mi zdá, že už skoro neškolím nic jiného. Ale není divu, Microsoft v Office 365 kombinuje vše, co firmy a týmy potřebují – interní chat, videohovory a hlavně sdílené úložiště, které umožňuje více lidem spolupracovat na jednom souboru současně. Na našem vzdělávacím portále patří kurzy s touto tématikou dlouhodobě mezi nejsledovanější.

A co radíte lidem, kteří se teď nečekaně ocitli na home office?

Je potřeba stanovit kompromisy a klidně zavést ‚‚hodiny klidu‘‘, kdy vás nesmí ostatní členové domácnosti rušit. S týmem si dát jasná pravidla, kdy budou porady, jak pracovat s dokumenty a jaké se budou využívat digitální nástroje. Zároveň věříme, že online vzdělávání je správná cesta a teď vlastně jediná možnost. Přestože tlak na vzdělávání v digitálních dovednostech je už několik let obrovský, nyní je to nevyhnutelné.

Jak myslíte, že tato situace ovlivní způsob naší práce do budoucna?

Lidé se přesunou více do online prostředí a zlepší se v digitálních dovednostech, což se pozitivně promítne i po návratu do kanceláří. Zvýší se zároveň podíl online vzdělávání. Lidé dříve tento formát spíše odsuzovali, nyní si ale vzdělávací videa, online webináře a aktivity na webu pochvalují. My se teď soustředíme na pomoc lidem s prací na dálku a vytváříme vzdělávací programy, kde je učíme pracovat s nástroji na online komunikaci a spolupráci. Doporučuji naši Digitální akademii Práce na dálku, kterou teď na určitý čas poskytujeme firmám bezplatně.