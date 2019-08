Růst ekonomiky ve druhém čtvrtletí zpomalil, odhadují analytici. Může za to vývoj v zahraničí | E15.cz

V prvním čtvrtletí ekonomika podle posledních dat ČSÚ stoupla meziročně o 2,8 procenta a mezičtvrtletně o 0,6 procenta.

"Růst české ekonomiky ve druhém čtvrtletí nejspíše zpomalil. Otázkou je o kolik," uvedl hlavní ekonom Deloitte David Marek. Česká ekonomika se může podle něj i nadále opřít o silnou domácí poptávku v podobě rostoucí spotřeby a investic. "Nicméně příspěvek zahraničního obchodu k meziročnímu růstu HDP by měl být záporný, neboť reflektuje postupné, ale viditelné zhoršení situace v globální ekonomice," dodal. Pro druhé čtvrtletí počítá s meziročním růstem o 2,5 procenta.

Podle analytičky Raiffeisenbank Elišky Jelínkové by si měl hrubý domácí produkt ve druhém čtvrtletí udržet tempo růstu na úrovni potenciálu české ekonomiky. Růst čeká na úrovni 2,6 procenta. "Vysoká spotřebitelská důvěra spolu s rychlým růstem mezd zajistí pozitivní příspěvek od spotřeby domácností. Také vládní spotřeba a investice by měly v tomto období přispět kladně. Naopak příspěvek zahraničního obchodu by měl klesat v závislosti na ochabující zahraniční poptávce," uvedla.

Ekonomka Komerční banky Monika Junicke nicméně očekává, že tempo růstu ekonomiky v meziročním srovnání zůstalo stejné jako v předchozím čtvrtletí. "Měsíční statistiky potvrzují, že domácí ekonomika zůstává vůči hospodářskému zpomalení Německa odolná. Předpokládáme, že obchodní bilance dokonce ve druhém čtvrtletí dosáhla svého historického rekordu, a výrazně tak podpořila hospodářský růst," uvedla.