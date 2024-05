Školství, zákoník práce nebo výstavba. Fiala představil priority vlády pro zbytek volebního období

Vláda chce do konce volebního období prosadit změny směřující k urychlení investic do dopravní infrastruktury, a to včetně uplatnění spolupráce se soukromým kapitálem. V plánu má také opatření ke zrychlení výstavby, individuální i komerční. Zaměřit se hodlá i na úpravu trhu práce a u sociálních opatření na lepší zacílení příspěvku na bydlení. Dalším z doporučení Národní ekonomické rady vlády (NERV), jež si chce kabinet vzít za své, je zkvalitnění školství. Priority pro období do podzimu příštího roku popsal premiér Petr Fiala pro ČTK.

NERV návrh 37 opatření, která by měla pomoci k vyššímu dlouhodobě udržitelnému růstu české ekonomiky, zveřejnil v lednu. Body ze seznamu, kterými se vláda hodlá zabývat, plánuje předložit zástupcům odborů a zaměstnavatelů v pondělí.

Vláda se podle Fialy chce pustit do urychlení investic do dopravní infrastruktury, a to včetně cesty PPP, kterou už vyzkoušela a chce dál rozvíjet. "Pak je to úprava trhu práce, modernizace zákoníku práce. Ta je naprosto zásadní jako hybatel pracovního trhu. Současně se musí nastavit dávkový a sociální systém, aby byl motivující pro práci. To je také doporučení NERV. Tady se musí do legislativy promítnout takové věci jako větší pružnost v oblasti náboru nových zaměstnanců, regulace pracovní doby. U sociálních opatření lépe zacílit příspěvek na bydlení, upravit normativy a tak snížit administrativu," vypočítal premiér.

Dále se chce kabinet zaměřit na výstavbu, kde NERV doporučuje radikální zkrácení povolovacích lhůt, změny zákonů, které vedou k zrychlení individuální a komerční výstavby. To nejsou legislativně jednoduché věci a musí se na nich začít velmi intenzivně pracovat, uvedl.

Pohnout s věcmi podle doporučení rady se podle premiéra dá i ve zkvalitňování školství. Uvedl rychlejší realizaci strategie 2030+ a posun v dlouhodobě problémových místech, ať už je to nedostatek míst v předškolním vzdělávání, zastaralý obsah učiva či fragmentovaná struktura na středních školách. "Některé kroky se tu už udělaly, ale chceme to posunout do konce volebního období období ještě dál," uvedl.

Z programového prohlášení je třeba podle premiéra provést důchodovou reformu legislativním procesem a pokračovat v cestě k energetické suverenitě a dlouhodobé energetické udržitelnosti. "Čeká nás uzavření tendru na Jadernou elektrárnu Dukovany a vyhlášení vítěze, zajištění způsobu financování rozvoje energetické infrastruktury, rozvoj obnovitelných zdrojů. Chceme stihnout zákon, zjednodušeně řečeno o akceleračních zónách, aby se daly obnovitelné zdroje budovat v rychlejším zkráceném režimu," popsal. Podle něho vláda také musí pokračovat ve stabilizaci veřejných financí, a to při udržení investice do infrastruktury.

