Smlouvu pro kapelu bych sepsat uměl, ale řeším radši písničky, říká Mirai Navrátil

„Už asi sedm let jezdíme každé léto na ty samé akce a uvědomili jsme si, že to chce změnu. Že za ta léta jsme nabrali zkušenosti, které můžeme promítnout do vlastní akce,“ objasňuje mi Mirai motivace vedoucí k uspořádání festivalu, který ho na jaře organizačně hodně zaměstnával. Vymýšlel nejen jeho hudební náplň, ale zajišťoval i spoustu vedlejších aktivit pro návštěvníky – od těch sportovních po třeba originální food zónu. Pro celou kapelu je pochopitelně náročný i samotný průběh festivalu, na němž se Mirai představují jak akusticky, tak hlavním večerním koncertem, mezitím jsou pro fanoušky k dispozici na autogramiádách či talkshow a večer se ještě objevují v rolích dýdžejů.