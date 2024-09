Sněmovna bude jednat ohledně stavebního řízení až do noci. Okamura označil vládu za nejhorší v historii

Sněmovna v úterý bude moci na návrh koalice jednat až do noci, řešit má situaci ohledně digitalizace stavebního řízení. Opozice s prodlouženým jednáním souhlasila, pro hlasovalo celkem 142 ze 148 přítomných poslanců. Možnost sněmovního jednání i po 21:00 souvisí i s tím, že se do debaty o programu schůze tradičně přihlásili opoziční předáci, aby využili možnost navrhovat doplnění programu k obsáhlé kritice vlády a její koalice v rámci kampaně před blížícími se krajskými a senátními volbami.

Jako první se do debaty přihlásil předseda SPD Tomio Okamura, který v rámci svého přednostního řečnického práva označil současný kabinet Petra Fialy (ODS) za nejhorší vládu v české historii a vyzval ji k odstoupení. Podle Okamury by to byl první pozitivní krok vlády „ne pětikoalice, ale zlokoalice“. Podle Okamury se české ekonomice nedaří, inflace meziročně stoupá, míra nezaměstnanosti atakuje čtyři procenta a schodek státního rozpočtu má být v příštím roce 230 miliard korun.

Okamura mimo jiné navrhl, aby ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) informoval Sněmovnu o tom, co hodlá podniknout proti údajnému přesunu organizovaného zločinu z Ukrajiny do Česka v rámci podpory ukrajinských uprchlíků. Dolní parlamentní komora by se podle Okamury měla zabývat například také jeho obviněními, podle nichž Fialova vláda „žene lidi do energetické chudoby, likviduje české školství a chystá se opět okrást důchodce“, neboť plánuje zvýšit penze v příštím roce jen o 355 korun měsíčně, zatímco SPD chce navýšení o 564 korun. Podle šéfa SPD chce koalice návrh projednat až po regionálních volbách.

FLOW: Jestli si někdo myslí, že z deficitu 400 miliard ze dne na den uděláme nulu, aniž bychom ohrozili růst, tak fakt neví o čem mluví, tvrdí Fiala • e15

Do debaty se s přednostními řečnickými právy po Okamurovi přihlásili také předseda poslanců SPD Radim Fiala, místopředseda Sněmovny a ANO Karel Havlíček a předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová. S ohledem na koaliční většinu ve Sněmovně opoziční návrhy nemají šanci na úspěch.