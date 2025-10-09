Aktualizováno: Soud požádal Sněmovnu o vydání Babiše ke stíhání v kauze Čapí hnízdo
Pražský městský soud ve čtvrtek dopoledne poslal do Sněmovny žádost o vydání předsedy hnutí ANO Andreje Babiše ke stíhání v kauze Čapí hnízdo. Serveru Novinky.cz to řekl soudce Jan Šott, který se případem zabývá. Babiš opětovně získal ve volbách do Poslanecké sněmovny mandát, a tím i imunitu v plném rozsahu. Případ pokračuje čtvrté volební období, dolní komora předsedu ANO už třikrát ke stíhání vydala. Babišovo stíhání zatím bude podle Šotta přerušené.
Poslance ani senátora nelze podle ústavy trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem. Babiš už dříve uvedl, že Sněmovnu o své vydání nepožádá. Kauzu označuje za politický proces, vinu dlouhodobě odmítá. Předseda SPD Tomio Okamura avizoval, že jeho hnutí Babišovo vydání nepodpoří. ANO s SPD a s Motoristy jedná o podobě budoucí vlády. Ve dvousetčlenné Sněmovně by strany měly většinu 108 hlasů.
Soudní žádost o Babišovo vydání dostane sekretariát předsedy Sněmovny, měla by být uložena v tamním trezoru. Protože minulé volební období skončilo o půlnoci na dnešek, dolní komora nyní nemá žádné orgány, tedy ani příslušný mandátový a imunitní výbor. Ustavující schůze nové Sněmovny, při níž výbor opět vznikne a plénum zvolí nového předsedu dolní komory, se uskuteční začátkem listopadu. Teprve potom předseda Sněmovny postoupí soudní žádost výboru k posouzení. Konečný verdikt o Babišově vydání ke stíhání bude na sněmovním plénu.
Už v úterý obdržela Sněmovna od Obvodního soudu pro Prahu 1 opětovnou žádost o Okamurovo vydání ke stíhání v souvislosti s případem loňských plakátů hnutí před senátními a krajskými volbami. Žádost obdržela v úterý tehdy ještě končící předsedkyně dolní komory Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) a předala ji sekretariátu mandátového a imunitního výboru. Rovněž touto žádostí se výbor začne zabývat až po svém ustavení na začátku listopadu a následně o ní bude rozhodovat Sněmovna jako celek.
Předseda hnutí STAN Vít Rakušan na síti X napsal, že Starostové budou hlasovat pro vydání Babiše. „Starostové ctí, že před zákonem si máme být všichni rovni. Budeme proto hlasovat pro vydání Andreje Babiše k trestnímu stíhání,“ napsal Rakušan. Strana ve volbách získala 22 mandátů. Pokud by Sněmovna předsedu ANO nevydala, pokračovalo by trestní řízení pouze vůči Babišově spoluobžalované, jeho někdejší poradkyni a nyní europoslankyni za ANO Janě Nagyové.
Její případ by soud podle mluvčí Kateřiny Eliášové pravděpodobně vyloučil k samostatnému projednání. „Tento postup umožňuje, aby řízení vůči ostatním obžalovaným mohlo proběhnout bez zbytečného odkladu,“ uvedla Eliášová. K Babišově části případu by se pak soud vrátil ve chvíli, kdy by o imunitu přišel.
Babiš i Nagyová čelí obžalobě kvůli padesátimilionové dotaci na areál Čapí hnízdo u středočeských Olbramovic. Pražský městský soud je dvakrát nepravomocně osvobodil, oba rozsudky ale zrušil odvolací Vrchní soud v Praze. V posledním rozhodnutí letos v červnu navíc odvolací senát zavázal městský soud k tomu, aby obžalované na základě provedených důkazů uznal vinnými.
Imunitu v průběhu trestního řízení získala i Nagyová, když byla v roce 2024 zvolena do Evropského parlamentu. Ten ji ke stíhání vydal letos v dubnu. Nagyová obžalobu v kauze popírá, jednala podle svých slov v souladu s pravidly.