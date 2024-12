Soud zrušil lex Babiš II. Šlo o přílepek, obsahem se nezabýval

Přílepky jsou pozměňovací návrhy přičleněné k obsahově nesouvisejícímu materiálu. Sněmovna se zabývala návrhem zákona, který měnil organizační strukturu a řízení Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Pozměňovací návrh poslance Jakuba Michálka (Piráti) do novely pár minut před koncem druhého čtení ve Sněmovně včlenil zpřísnění zákazu vlastnictví médií a přijímání dotací a investičních pobídek, včetně mechanismu kontroly a sankcí. ÚS ponechal v platnosti většinu změn, které se týkaly organizační struktury úřadu. Zrušil však to, co se do novely dostalo kvůli Michálkovu pozměňovacímu návrhu.

Podrobnosti připravujeme.

VIDEO:Fiala ostře: Babiš neustále žvaní a lže, ANO dělá permanentní obstrukce