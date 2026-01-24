Spor o L-159? Je to prezidentova kampaň, hřímá Babiš. Chce koaličního kandidáta na Hrad proti Pavlovi
- Premiér Andrej Babiš (ANO) pokládá rozmíšky kolem možnosti poskytnout čtveřici bojových letounů L-159 Ukrajině za umělý problém.
- Koalice hnutí ANO, SPD a Motoristů by podle něj měla nabídnout ve volbě prezidenta v roce 2028 společného kandidáta.
- Prohlásil to na dnešním sněmu hnutí, v němž obhajuje post předsedy. Protikandidáta nemá.
Premiér Andrej Babiš (ANO) pokládá rozmíšky kolem možnosti poskytnout čtveřici bojových letounů L-159 Ukrajině za umělý problém. Na dnešním sněmu hnutí ANO v Praze ministerský předseda řekl, že nechce dávat energii na spory. Prezident Petr Pavel, který tento týden ohlásil ambici prezidentský mandát obhajovat, už podle Babiše vede volební kampaň.
"Chápu, že pan prezident je už v kampani. Nechci čerpat energii na nějaké spory. Chci čerpat energii pro plnění našeho programu," řekl Babiš. Připomněl, že pojede příští týden ve čtvrtek na základnu taktického letectva v Čáslavi kvůli názorům vojáků na letouny L-159.
Diskuse ohledně možnosti poskytnout Ukrajině několik menších letounů pro obranu proti ruským dronům začala minulý týden, když tuto možnost Pavel zmínil při návštěvě napadené země. Koalice tento týden podpořila stanovisko ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD), podle kterého armáda letouny potřebuje a Česko je Ukrajině prodat nemůže. Zůna odkazoval na stanovisko armády.
Náčelník generálního štábu Karel Řehka ale v pátek novinářům řekl, že armáda byla připravena letouny pro Ukrajinu vyčlenit. Na stanovisko armády opakovaně poukazoval i Pavel, podle něhož by dodávka čtyř L-159 nijak nenarušila obranyschopnost republiky. Řehka současně zdůraznil, že dodání vojenské techniky na Ukrajinu je výsostně politické rozhodnutí.
Armáda v aktuálním stanovisku podle Řehky uvedla, že přestože letouny nejsou nepotřebné, jejich darování by neohrozilo bezpečnost České republiky. Babiš poukazoval na to, že současný ministr obrany i jeho předchůdkyně Jana Černochová (ODS) opakovaně říkali, že letadla armáda potřebuje.
Česká armáda má nyní 24 letounů L-159, z toho 16 bojových a osm cvičných strojů. Ministerstvo obrany rozhodlo o modernizaci osmi letadel L-159 za 1,7 miliardy korun, a to postupně od letošního roku do roku 2029.
Koalice hnutí ANO, SPD a Motoristů by měla nabídnout ve volbě prezidenta v roce 2028 společného kandidáta, míní premiér. Debata o možném nominantovi by měla podle něho začít o rok dříve. Nynější prezident Petr Pavel tento týden uvedl, že bude mandát obhajovat, pokud bude cítit dostatečnou podporu a nezradí ho zdraví. Na začátku roku 2027 musí podle Babiše začít seriózní debata o potenciálním kandidátovi.
"Považuji za důležité, aby vládní koalice byla schopná nabídnout společného kandidáta. Kandidáta, který nebude reprezentantem jedné části společnosti, naopak autoritou, která dokáže spojovat," řekl Babiš na sněmu hnutí ANO.
Případný koaliční nominant by podle Babiše nemusel být politikem. "Česká republika má řadu významných osobností z různých oblastí. Práva, vědy, kultury, veřejné služby, kteří mají přirozený respekt a důvěru," uvedl Babiš, podle kterého ale toto téma nyní není na stole. Pavel byl zvolen prezidentem v přímých volbách v lednu 2023, když ve druhém kole porazil Babiše. Svůj pětiletý mandát vykonává Pavel od inaugurace v březnu 2023. Podle ústavy nemůže být nikdo zvolen víc než dvakrát za sebou.