KVIFF: Stát zváží privatizaci hotelu Thermal až po rekonstrukci. Zájemce se už ozval | e15.cz

„Máme zájem Thermal koupit nebo pronajmout, protože jsme přesvědčeni o tom, že stát nemá provozovat ani vlastnit hotely. Tím, že to neumí, tak to nedělá dobře. Spustil rekonstrukci, která je drahá, nepovedená a ještě k tomu stále nedokončená,“ řekl majitel sítě Czech Inn Hotels Jaroslav Svoboda, který o případném prodeji jednal se zástupci ministerstva financí naposledy na přelomu roku. Kupní cena by se podle něj pohybovala kolem jedné miliardy korun. Rezort jednání ukončil s tím, že se objektu zbavovat zatím nechce.

Prodeji hotelu dlouhodobě bránily soudní spory, které vyplynuly z prvního pokusu o privatizaci Thermalu v devadesátých letech. Až v roce 2017 potvrdil Nejvyšší soud, že vlastníkem akciové společnosti Thermal je ministerstvo financí. „Až toto rozhodnutí umožnilo státu posílit kapitál společnosti a začít s přípravami modernizace. Do té doby nebylo vzhledem k nevyjasněné otázce vlastnictví možné investovat do nutné modernizace, a hotel tak zastaral,“ popsal Filip Běhal z tiskového oddělení rezortu.

„Stávající modernizace tedy především dohání tyto zameškané roky a teprve po jejím dokončení bude eventuálně možné uvažovat o privatizaci hotelu. V současnosti plánována není,“ dodal Běhal. Hotel financuje náročnou rekonstrukci z vlastních peněz, úvěrů a dotací. Podobně jako jiné hotely ho ovšem silně zasáhla covidová pandemie, která na nějakou dobu utlumila turismus v zemi. V roce 2020 skončil Thermal ve ztrátě 86 milionů korun, o rok později snížil ztrátu na 38 milionů korun. Novější hospodářské výsledky nejsou k dispozici.

Revitalizace má zachovat původní vzhled budovy, která byla postavena ve stylu brutalistní architektury přímo pro potřeby karlovarského filmového festivalu. Opravit se musely některé havarijní části, renovovat sály, kino, lobby, bazén, parkoviště a samozřejmě i samotné pokoje. Objekt by měl být po probíhající rekonstrukci, která měla být původně dokončena už letos, energeticky úspornější. K letošnímu roku vyšla rekonstrukce hotelu na 960 milionů korun, dalších 150 milionů korun se bude investovat v příštím roce. Původní plán byl o několik set milionů nižší.

„Potenciál hotelu je obrovský, má velikou ubytovací kapacitu, stravovací, konferenční i relaxační služby. Určitě bychom dostali Thermal mezi nejlepší hotely v Karlových Varech, konalo by se tam hodně velkých akcí, jezdilo by tam hodně návštěvníků z Česka i ze světa,“ řekl hoteliér Svoboda. Ani po rekonstrukci nebude hotel podle něj splňovat moderní standardy a zásady. „Když do toho hotelu vejdete, tak se vracíte o dvacet třicet let nazpátek. Nedostáváte kvalitní službu,“ kritizuje Svoboda, který tvrdí, že rekonstrukce mohla být i o polovinu levnější.

Šestnáctipodlažní Thermal byl postaven podle návrhu manželů architektů Věry a Vladimíra Machoninových a otevřel se veřejnosti v roce 1977. Před začátkem stavby muselo k zemi kolem třiceti domů. Na jejich místě vznikl multifunkční objekt, který kromě hotelových lůžek a kina nabízí i obchodní pasáž nebo kasino.

