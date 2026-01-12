Turek navrhuje řešení patu. Ministerstvo by řídil jako vládní zmocněnec
- Filip Turek navrhuje obejít pat kolem ministerstva tím, že by ho jako vládní zmocněnec řídil nepřímo.
- Petr Pavel trvá na odmítnutí Turkovy nominace.
- Motoristé mluví o porušení ústavy, ale kompetenční žalobu odmítají.
Čestný prezident Motoristů Filip Turek uvedl, že ministerstvo životního prostředí by podle představ Motoristů mohl zprostředkovaně vést vládní zmocněnec. Zmocněncem by se stal on, řekl novinářům před dnešním jednání koaliční rady ANO, SPD a Motoristů. Prezident Petr Pavel odmítá jmenovat Turka ministrem životního prostředí. Ministerstvo dočasně řídí ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka.
„Máme představu toho, že může existovat pozice vládního zmocněnce, dejme tomu pro Green Deal, která by mohla ošetřovat hlavní témata na ministerstvu životního prostředí,“ uvedl Turek. Ministerstvo podle něho nemůže jet na autopilota. Macinka sice zvládá agendu, dlouhodobě by to ale nebylo prospěšné a bylo by potřeba, aby ministerstvo někdo řídil, dodal Turek.
Jmenování poslanců vládními zmocněnci není výjimečné, za minulé Babišovy vlády byl například poslanec ANO Milan Hnilička vládním zmocněncem pro sport, poslankyně Helena Válková (ANO) zmocněnkyní pro lidská práva. V prosinci se této role ujala šéfka poslaneckého klubu ANO Taťána Malá. Kabinet dnes projedná návrh, aby se zmocněncem pro digitalizaci a strategickou bezpečnost stal místopředseda ANO a poslanec Robert Králíček.
Babiš chce mluvit o dopise od Pavla
Premiér Andrej Babiš (ANO) chce s koaličními partnery hovořit o dopise, v němž mu v pátek prezident odůvodnil rozhodnutí Turka ministrem nejmenovat. Pavel v něm mimo jiné uvedl, že Turek opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu. Počet, intenzita a dlouhodobý charakter tohoto chování svědčí o tom, že v jeho případě nejde o jednorázové excesy z mladické nerozvážnosti.
Motoristé tvrdí, že Pavel tím, že odmítl jmenovat nominanta navrženého premiérem, překračuje ústavu. „Doufám, že pan prezident dostane rozum a začne dodržovat zákon,“ řekl Turek, podle kterého se prezident ve svém zdůvodnění vyjádřil nepřijatelně a nevhodně.
Kompetenční žalobu Motoristé opakovaně odmítli použít s vysvětlením, že nechtějí měnit dosavadní ústavní uspořádání. Obracet se na Ústavní soud nechce podle dosavadních vyjádření ani premiér Babiš.