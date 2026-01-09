Macinka přijel na návštěvu Ukrajiny, setká se s ukrajinským protějškem
- Ministr zahraničí Petr Macinka dnes ráno dorazil do Kyjeva, kde se má sejít s Andrijem Sybihou.
- Příjezd delegace zpozdily noční ruské útoky, při nichž Rusko podle svých tvrzení použilo i střelu Orešnik.
- Kyjev označil útok u hranic EU a NATO za vážnou hrozbu pro evropskou bezpečnost.
Český ministr zahraničí Petr Macinka přijel dnes ráno na návštěvu Ukrajiny. V Kyjevě se má setkat se svým ukrajinským protějškem Andrijem Sybihou. Na cestě ho doprovází mimo jiné poslanec a čestný prezident Motoristů Filip Turek. Sdělil to mluvčí Černínského paláce Daniel Drake.
Rusko v noci podniklo na Ukrajinu rozsáhlý útok, mimo jiné v Kyjevě a v západoukrajinské Lvovské oblasti. Agentury s odkazem na ruské ministerstvo obrany napsaly, že Rusko použilo i novou nadzvukovou střelu Orešnik. Kvůli útokům přijel vlak s Macinkou do Kyjeva se zpožděním. Dronový útok v Kyjevě podle ukrajinských úřadů v noci na dnešek zabil nejméně čtyři lidi a dalších nejméně 22 zranil.
Páteční útok raketou Orešnik v blízkosti hranic EU a NATO označil ukrajinský ministr Sybiha za vážnou hrozbu pro evropskou bezpečnost a dodal, že o podrobnostech útoku prostřednictvím diplomatických kanálů informuje USA a Evropu.
Český šéf diplomacie oznámil blížící se návštěvu Ukrajiny v úterý po telefonátu se Sybihou. Ministři spolu hovořili o budoucí spolupráci i náladách části české veřejnosti vůči Ukrajincům v ČR. Shodli se, že je jejich společným úkolem pracovat na tom, aby byly pozitivnější, uvedl po telefonátu Macinka. Právě v této diskusi by měli pokračovat při dnešní návštěvě.
Z českých ministrů byl na Ukrajině naposledy loni v létě tehdejší ministr zahraničí Jan Lipavský. Zemi od začátku ruského agrese v únoru 2022 opakovaně navštívil také bývalý premiér Petr Fiala i prezident Petr Pavel.
Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková už v prosinci po jeho jmenování do funkce pozvala na Ukrajinu českého předsedu vlády Andreje Babiše. Na Ukrajinu dostal pozvání i ministr obrany Jaromír Zůna, původně řekl, že je cesta v plánu. Předseda SPD Tomio Okamura ale následně uvedl, že Zůna pozvání k návštěvě nepřijal.