Vydavatelství Czech News Center, do kterého patří i e15, spouští projekt, který hodlá přispět do právě probíhající debaty o reformě penzí. Po léta běžící diskuse zatím nenachází žádná východiska, byť se odborníci shodují, že bez posouvání věku odchodu do důchodu, nebo snižování reálných penzí, výrazného dalšího zadlužování stát, případně bez kombinace některých či všech výše zmíněných bodů to nepůjde.

Níže si můžete spočítat, jak se různé proměny systému odrazí na tom, jak si budete finančně stát, až ukončíte svou pracovní kariéru. A také kolik byste za to měli teoreticky už dnes platit. A nakonec můžete politikům vzkázat, jak vypadá právě vaše představa.