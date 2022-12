Česko nedokončí unijní úkol, jak si poradit s migrační krizí | E15.cz

Unijní pohraniční agentura Frontex za prvních deset měsíců roku zaznamenala na 280 tisíc nelegálních vstupů do EU.

Česko nezvládne dotáhnout do konce jednu z nejtěžších výzev svého předsednictví Radě EU. Takzvaný mechanismus solidarity má být řešením pro případ, že by Evropa čelila náhlému přílivu migrantů, který zažila v letech 2015 a 2016 a částečně i nyní v důsledku války na Ukrajině. Ani po sedmi letech tak neexistuje nástroj, který by nahradil neúčinné Dublinské dohody.