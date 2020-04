Ústavní soud už řeší zákaz cestování. Verdikty padnou nejpozději v létě | E15.cz

„Soudci se už některými stížnostmi zabývají, záleží na termínu podání,“ řekla mluvčí soudu Miroslava Sedláčková. „Rozhodnutí padnou určitě dříve než na konci roku, mohlo by to být v brzké době,“ dodala.

Soud nemá stanovenou žádnou konkrétní lhůtu. Ke všem stížnostem zaujme stanovisko plénum, tedy sbor všech 15 soudců, v němž musí návrh získat většinu.

Ústavní právník Jan Kysela předpokládá, že soud nebude otálet. „Určitě to pro něj je časová priorita. Rozhodnutí ale neodhadnu, bude záležet na argumentech vlády i konkrétních stěžovatelů včetně míry dotčenosti jejich práv a zájmů,“ uvedl v rozhovoru pro deník E15.

U stížností fyzických osob bude Ústavní soud zkoumat například to, zda jim vadí zákaz cestování všeobecně nebo proto, že mají část rodiny za hranicemi či tam podnikají. Na návrhu senátorů bude podstatný nesoulad s ústavním pořádkem.

Kysela nepovažuje uzavření hranic vládou ani další restriktivní kroky za dostatečně vysvětlené a hlavně opřené o jasné znění zákonů. „Vidím dosti neurčitý základ pro zákazy a omezení v zákonech navazujících na Listinu základních práv a svobod a ústavní zákon o bezpečnosti. A také příliš benevolentní přístup k dokládání nezbytnosti těchto opatření,“ podotkl.

Další ústavní odborník Marek Antoš je přesvědčen, že pokud by zákaz cestovat platil i po skončení nouzového stavu, byla by porušena ústava. Navíc by byl zcela vyprázdněn smysl kontroly, kterou má Poslanecká sněmovna. „Proč složitě vyhlašovat nebo prodlužovat krizový stav parlamentní komorou, když stejná či ještě závažnější opatření lze uložit pouhým rozhodnutím ministra zdravotnictví,“ řekl. Poukázal na skutečnost, že kabinet Andreje Babiše (ANO) aplikuje zákon chránící veřejné zdraví.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) by na základě této normy omezil cestování i po skončení nouzového stavu. Zdůraznil však, že by muselo jít o přiměřený krok.

Zákaz na rok, o němž před několika dny hovořil prezident Miloš Zeman, by šéf diplomacie považoval za neadekvátní. Kysela připomněl, že hlava státu v této oblasti nemá žádnou kompetenci.