Věznice mají k dispozici jen 21 infekčních lůžek. Kolapsu se neobávají | E15.cz

V současnosti je v Česku nakažených jen zhruba 24 vězňů, větší problém představuje nákaza mezi dozorci a dalšími zaměstnanci věznic, s COVID-19 se jich momentálně léčí 364. Rychlý nárůst počtu nakažených věznice zaznamenaly především v posledních několika týdnech.

„Nekontrolovatelné šíření viru nehrozí, přijali jsme několik stovek protiepidemických opatření,“ uvedla mluvčí generálního ředitelství Vězeňské služby Petra Kučerová, podle které je stav ve věznicích stabilizovaný.

V případě nákazy jsou vězni pod dohledem lékařů. V Česku existují dvě vězeňské nemocnice, v Praze a Brně, které mají dohromady 200 lůžek. Kromě toho má každá z více než tří desítek věznic svá vlastní zdravotnická střediska s praktickými lékaři. „Ventilátory naše nemocnice nedisponují, nicméně máme v brněnské nemocnici infekční oddělení, kam můžeme pacienty s těžším průběhem umístit,“ řekla Kučerová. Fakticky se infekční oddělení skládá ze sedmi cel po třech místech.

Pokud by se však vězňův stav zhoršil a potřeboval by intenzivní péči a napojení na přístroje, musel by být i s ostrahou převezen do civilní nemocnice. Naopak to ovšem nefunguje, vězeňské nemocnice nemohou nabídnout volné kapacity běžným pacientům. Ani jedna z dvou vězeňských nemocnic se nechtěla vyjádřit k dotazům deníku E15, jak je na případnou vlnu epidemie mezi vězni připravená, a obě pouze odkázaly na generální ředitelství.

Faktem je, že podobně jako v domovech seniorů a podobných zařízeních se i ve věznicích jakákoliv infekce obecně šíří několikanásobně rychleji než v běžné společnosti. Je to zejména kvůli tomu, že je nemožné mezi vězni udržet rozestupy a zamezit kontaktu. Vězni často nemají cely sami pro sebe a všechny ostatní aktivity, od jídla po sprchy probíhají ve více lidech. Například ve Spojených státech amerických a dalších zemích zašla situace tak daleko, že úřady radši začaly hromadně propuštět odsouzené na svobodu.

Koronavirus v českých věznicích Počet vězněných osob: 19 789 Počet nakažených vězňů: 24 Počet nakažených zaměstnanců věznic: 364 Počet zdravotnických středisek pro obviněné a odsouzené: 35 Počet vězeňských nemocnic: 2 Lůžková kapacita vězeňských nemocnic: 200 Počet lůžek na infekčním oddělení: 21 Pramen: Vězeňská služba ČR k 26. 10. 2020

České věznice přijaly řadu opatření, aby šíření nákazy zabránily. Od minulého týdne například platí zákaz návštěv. „Návštěvy jsou nahrazeny komunikací po Skypu a delšími časovými úseky na telefonování,“ přiblížila Kučerová. Podobně jako lidé „venku“ se potýkají i vězni se strachem o své blízké a stresem z chybějícího kontaktu s nimi.

Omezení se dotkla i práce vězňů, kteří si mohli za zdmi věznice přivydělávat například v továrnách. Někde došlo k omezení ze strany firem, jinde o tom rozhodly samotné věznice.

„Vzhledem k pandemii jsme spolupráci s vězni před třemi týdny dočasně pozastavili,“ uvedl například Jan Kavka, obchodní ředitel tuzemského výrobce svítidel Modus. Firma za běžných okolností zaměstnává vězně ve své výrobní hale v České Lípě.

Desítky odsouzených naopak stále zaměstnává zpracovatel elektroodpadu Praktik system sídlící ve Stráži pod Ralskem. „Spolupracujeme s věznicemi Stráž pod Ralskem, Horní Slavkov a Jiřice. Z naší strany k redukci nedošlo, naopak došlo k úplnému přerušení zaměstnávání v Jiřicích. Zbylé dvě věznice zasílají sjednaný počet odsouzených,“ řekla ředitelka firmy Lada Martinková.

Na jaře rozhodla ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) také o pozastavení nástupu některých odsouzených do výkonu trestu. Bylo to právě z obavy, aby nedošlo k zavlečení nákazy mezi spoluvězně. Zda takové opatření navrhne i nyní, ministryně na dotaz deníku nesdělila.