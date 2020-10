Záložní nemocnice v Praze a krajích spolknou desítky milionů | E15.cz

Desítky a možná až stovky milionů korun by stál několikaměsíční provoz náhradních nemocnic v případě, že nápor lidí nakažených koronavirem překročí kapacitu stávajících zdravotnických zařízení. Do konce týdne má armáda dokončit vybudování záložní nemocnice pro pět set pacientů ve dvou halách výstaviště v pražských Letňanech. Vznik další takové nemocnice plánuje Brno na tamním Výstavišti. Vytipovaný objekt pro větší množství pacientů s covidem už má i Plzeňský kraj. Další regiony a města počítají s využitím hotelů.

„Nemocnice v Letňanech bude dle metodiky ministerstva zdravotnictví zařízení druhé kategorie pro pacienty, kteří nebudou v tak dobrém stavu, aby mohli být propuštěni domů,“ řekl šéf vojenských zdravotníků Zoltán Bubeník. Na místě bude i deset lůžek s plicní ventilací, pokud některý z pacientů začne mít vážné potíže.

Ladění detailů

Po aktivaci nemocnice péči zajistí sedm desítek vojenských lékařů a 130 zdravotníků. Velení a logistiku bude mít na starosti dalších šedesát vojáků.

Provoz záložního zařízení spadá pod Nemocnici Na Bulovce, která uzavřela smlouvu o pronájmu dvou hal s majitelem výstaviště, firmou ABF miliardáře Pavla Sehnala. Využití hal, venkovních ploch a služeb vyjde do konce listopadu na více než 22 milionů korun.

Kolik by stálo stravování pacientů, léky, zdravotnický materiál nebo lůžkoviny, se teprve vyčísluje. „Pracovní skupina, v níž jsou zástupci armády, detaily provozu momentálně řeší,“ uvedla mluvčí Nemocnice Na Bulovce Simona Krautová.

Mnohamilionové náklady by měly uhradit stát a zdravotní pojišťovny. „V tuto chvíli probíhají jednání ohledně vhodného způsobu a formy financování záložní nemocnice v Letňanech,“ řekla Klára Doláková z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví.

Majitel výstaviště Sehnal je připraven při výrazném zhoršení epidemiologické situace poskytnout v areálu dalších pět hal, jejichž kapacitu spočítal na dva tisíce lůžek. Další pozitivně testovaní na covid by mohli ležet v prostorách vysočanské O2 areny a menší O2 Universa.

Vzhledem k tomu, že dva a půl tisíce lůžek, které dlouhodobě skladuje Správa státních hmotných rezerv, se ukázaly jako nevyhovující, oslovila vláda firmy Linet a Proma Reha. Během listopadu mají dodat až čtyři tisíce lůžek, první dva tisíce za 107 milionů korun.

Otázka hrazení nákladů

Možnou přetížeností kamenných nemocnic se zabývá i Brno. „Náklady na samotné zprovoznění záložní nemocnice v pavilonu G2 na brněnském výstavišti máme vyčíslené na 1,6 milionu korun. Měsíční provoz by pak stál kolem čtyř milionů korun, ale bez platů zdravotnického personálu,“ uvedla primátorka města Markéta Vaňková (ODS).

V případě, že by požadavek vzešel například z Ústředního krizového štábu, měl by peníze poskytnout stát. Pokud by však stavbu záložního zařízení iniciovalo město, stala by se pracovištěm brněnská Nemocnice Milosrdných bratří. „Už z první jarní vlny máme příslib součinnosti od zdravotních pojišťoven. I teď by mohly hradit péči o pacienty stejným způsobem,“ dodala Vaňková.

O větších náhradních prostorách pro umístění pacientů, než jsou hotely, uvažuje také Plzeň.

Rezort zdravotnictví se zatím případnými náklady, které mohou vzniknout radnicím, nezabývá. „Kromě nemocnice v Letňanech o financování dalších záložních nemocnic nejednáme,“ reagovala Klára Doláková z ministerstva.

Šéf rezortu zdravotnictví Roman Prymula (ANO) odhadl, že pokud nezačne klesat nárůst nakažených, může chybět až deset tisíc lůžek. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), který má sám COVID-19, by se kapacita kamenných nemocnic zcela vyčerpala při počtu 240 tisíc potvrzených případů.