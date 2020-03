Téma skutečných majitelů firem dodatečně na vládě. Kritikům se to nelíbí | E15.cz

Ministerstvo spravedlnosti se proti dřívějšímu vyjádření TI ohradilo. Podle Babiše je navíc na sociálních sítích "účelově zmanipulovaný obrázek" od Milionu chvilek.

"Má vytvořit dojem, že resorty předkládají mimořádně jen jeden zákon, což je lež," uvedl dnes premiér na twitteru. Zařadit zákon na jednání vlády společně se zákonem proti praní špinavých peněz navrhla podle něho ministerstva spravedlnosti a financí. Babiš nařčení ze střetu zájmů opakovaně odmítá a označuje ho za politickou záležitost.

Babiš a také ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) poukázali na to, že oba zákony navazují na aktualizovanou evropskou směrnici proti praní špinavých peněz, jež má lhůtu pro začlenění do legislativy členských států. Skončila podle důvodové zprávy v lednu. "To myslím vyvrací tvrzení, že se zákony na vládě objevily, aby nahrávaly panu premiérovi, to je prosím nesmysl, který odmítám," uvedla Benešová prostřednictvím mluvčího úřadu.

Podle nové předlohy o evidenci skutečných majitelů firem by byl Babiš považován za vlastníka svěřenských fondů, do kterých vložil skupinu Agrofert, ale nikoliv za vlastníka samotného holdingu, uvedla v lednu TI. Ministerstvo spravedlnosti tehdy zdůraznilo, že zákony nepřipravuje tak, aby nahrávaly konkrétním lidem. Transparency International nyní poznamenává, že ministerstvo předlohu přepracovalo, jde ale jen o formulační změny a dílčí úpravy.

"Nepřehlednost a nejasný výklad pak může nahrávat výrazným způsobem právě společnostem premiéra Babiše. Navíc tento zákon zásadně ovlivní dění v České republice, a to na několik let dopředu. Je více než zarážející, že se vláda premiéra Babiše snaží schválit tento zákon právě teď," uvedl analytik IT Milan Eibl.

Postup kritizuje například i předseda opoziční KDU-ČSL Marian Jurečka. "Dělat v této situaci, kdy celá země řeší boj s koronavirem, zvláštní změny zákona o evidenci skutečných majitelů, je, myslím, za hranou," napsal na facebooku Jurečka.

Vyzval podobně jako předsednictvo hnutí STAN k tomu, aby byl dodatečně zařazený bod z programu jednání kabinetu stažen. "Odmítáme, aby v době, kdy země čelí virové pandemii, zavírají se hranice, chybí ochranné pomůcky pro zdravotníky, premiér Babiš bez skrupulí tlačil to, co pálí jeho, a snažil se vyřešit svůj kolosální střet zájmů. A to v době, kdy spoléhá na to, že pozornost veřejnosti a médií bude logicky upřena jinam," uvedl v tiskové zprávě předseda STAN Vít Rakušan.

Loňská zpráva auditorů Evropské komise týkající se dotací z evropských strukturálních fondů uvedla, že Babiš je ve střetu zájmů. Podle zprávy má stále vliv na holding Agrofert, ač ho v roce 2017 vložil do svěřenských fondů. Možného premiérova střetu zájmů se týkal i druhý audit zaměřený na zemědělské dotace, jeho konečné znění ale dosud nebylo zveřejněno.