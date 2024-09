Vláda schválila rozpočet na příští rok, kvůli povodním narostl o 11 miliard

Letos by měl stát hospodařit se schodkem 282 miliard korun. Vláda ve středu schválila zvýšení letošního schodku o 30 miliard korun kvůli povodním.

Příjmy rozpočtu na příští rok by měly být 2,086 bilionu korun, proti letošnímu rozpočtu vzrostou o 7,5 procenta. Rozpočtované výdaje jsou 2,327 bilionu korun, ve srovnání s novelou letošního rozpočtu jsou vyšší o 4,7 procenta.

Návrh státního rozpočtu musí vláda do konce září odeslat do Sněmovny, poslanci by se jím měli začít zabývat v říjnu. Závěrečné hlasování o podobě státního rozpočtu bývá zpravidla v plánu v prosinci, poté musí zákon ještě podepsat prezident. Senát se k rozpočtu nevyjadřuje.