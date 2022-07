Stanjura navrhne zvýšení schodku rozpočtu o 50 miliard | E15.cz

Do novely rozpočtu s vyšším schodkem ministr financí Zbyněk Stanjura zahrnul například poměrnou část vládních výdajů určených na boj s vysokými cenami energií. Pro letošek to podle něj bude 16,5 miliardy korun. Návrh zahrnuje i příspěvek pět tisíc korun na dítě do 18 let v celkovém objemu osm miliard. Do schodku se promítne i nákup plynu do státních hmotných rezerv za osm miliard korun.

Výdaje novelizovaného rozpočtu vzrostly o 115 miliard korun, zatímco příjmy v důsledku vývoje aktuální ekonomické situace a loňské ziskovosti firem očekává ministerstvo financí o 65 miliard korun vyšší.

Stanjura připomněl, že původní návrh letošního rozpočtu předložený tehdejší vládou Andreje Babiše (ANO) počítal se schodkem téměř 380 miliard. Ke konci června činil deficit rozpočtu 183 miliard korun.

Dodatečných pět miliard má dostat Státní fond dopravní infrastruktury na kompenzaci výpadku příjmů ze silniční a spotřební daně. Zhruba o 5,2 miliardy korun bude posílen systém všeobecného zdravotního pojištění platbami za nové státní pojištěnce z Ukrajiny. Resort místního rozvoje získá 2,8 miliardy korun navíc především na posílení dotačních titulů na vznik nových bytů, řešení dopadů živelních pohrom, obnovu místních komunikací a rozvoj cestovního ruchu. V důsledku zvýšení existenčního a životního minima se zvyšují některé dávky státní sociální podpory a hmotné nouze o 1,1 miliardy korun.

Na posílení českého vzdělávacího systému po přijetí ukrajinských dětí má jít 1,5 miliardy korun navíc. Dodatečné peníze zřejmě získá také Státní fond kinematografie na filmové pobídky či Národní sportovní agentura na neinvestiční dotace pro sportovní organizace. Ve vládní rozpočtové rezervě zůstane na krytí neočekávaných výdajů do konce roku 2022 připraveno 7,4 miliardy korun.