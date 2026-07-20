Vláda útočí na postup Ústavního soudu. Kvůli Pavlovi žádá vyloučení soudce
- Vláda navrhuje, aby Ústavní soud prezidentovu kompetenční žalobu zamítl nebo odmítl.
- Kabinet zároveň žádá vyloučení soudce Pavla Šámala kvůli údajnému soudnímu aktivismu.
- Spor o účast Petra Pavla na summitu NATO podle vlády otevírá otázku rozdělení moci v Česku.
Vláda navrhne Ústavnímu soudu (ÚS), aby zamítl nebo odmítl kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla ohledně účasti na summitu Severoatlantické aliance (NATO). Na tiskové konferenci po dnešním jednání kabinetu to uvedl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO). Zároveň zmínil, že vláda požaduje, aby soud z dalšího rozhodování ve věci vyloučil soudce zpravodaje Pavla Šámala. Podle Tejce při vydání předběžného opatření bezprecedentně projevil soudní aktivismus a zasáhl do ústavního postavení vlády.
Prezident podal kompetenční žalobu kvůli svému nezařazení do delegace na summit, kam pak na základě předběžného opatření ÚS odjel. O samotné žalobě bude soud teprve rozhodovat, přičemž avizoval, že ji projedná přednostně v řádu měsíců. Pavel v žalobě žádá, aby ÚS deklaroval, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu, nebo aby uložil vládě nevytvářet prezidentovi administrativní ani jiné překážky při výkonu jeho ústavních pravomocí.
Vláda varuje před vznikem „druhého mocenského centra“
„Přijetí výkladu pana prezidenta by znamenalo zásadní změnu fungování českého ústavního systému. Vzniklo by druhé mocenské centrum, které by na rozdíl od vlády bylo zcela neodpovědné a neodpovídalo by se Poslanecké sněmovně,“ prohlásil Tejc.
„Ve skutečnosti jde o zachování základních principů českého ústavního systému. Česká republika má pouze jednu zahraniční politiku, a ta nemůže být vedena souběžně vládou a prezidentem,“ pokračoval ministr. Zopakoval, že role hlavy státu je zejména reprezentativní. „Prezident požaduje, aby mu soudním výkladem byla přiznána nová pravomoc. Podle vlády by tím došlo k rozšíření kompetencí prezidenta nad rámec textu ústavy i dosavadní judikatury,“ poznamenal ministr.
Kabinet zpochybňuje postup Ústavního soudu a soudce Šámala
Tejc také upozornil, že soudce Šámal vládě před vydáním předběžného opatření nedal možnost vyjádřit se k prezidentově žalobě. „Porušení práva na to být slyšen nám připadá velmi zásadní,“ podotkl. Vedle toho kritizuje ministr i samotné využití předběžného opatření. Zákon o ÚS totiž podle něj s touto možností u kompetenčních žalob nepočítá a podpůrné využití občanského soudního řádu bylo chybou.
Šámal při vydání předběžného opatření uvedl, že účast českého prezidenta na summitech NATO je zavedenou praxí. Soud rozhodoval i s ohledem na časovou tíseň - opatření vydal 24. června, přičemž lhůta pro akreditaci na summit končila o dva dny později a akce začínala 7. července.
Spor o složení delegace do Ankary vedl prezident s Babišovou vládou několik měsíců. Své vyloučení označil za bezprecedentní krok a omezení ústavních pravomocí hlavy státu. Babiš vysvětloval nezařazení prezidenta do delegace mimo jiné tím, že vláda chce aktivně vést zahraniční politiku.