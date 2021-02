Okresy Cheb, Trutnov a Sokolov se kvůli koronaviru uzavřou | E15.cz

Lidé z okresů Cheb, Sokolov a Trutnov je nebudou moci opouštět a lidé odjinud do nich nebudou moci přijíždět. Rozhodla o tom vláda kvůli šíření koronaviru v této oblasti. Výjimky tvoří mimo jiné cesty do zaměstnání nebo k zajištění nutných životních potřeb, rozhodla vláda. Opatření bude platit od půlnoci na pátek do konce nouzového stavu. Pokud ho Sněmovna neprodlouží, bude končit v neděli 14. února.

Lidé, kteří chtějí výjimek využít, musí doložit účel své cesty, oznámil ministr zdravotnictví Jan Blatný. Cestující na příjezdových cestách bude kontrolovat policie, dodal. „V případě, že by se nedostávalo personálu, budeme uvažovat o pomoci armády,“ řekl Blatný.

Opatření se nevztahuje na tranzit, řidiči tedy mohou oblastí projet, ale nesmí v ní zastavit.

Stát do třech nejpostiženějších regionů pošle roušky, do škol respirátory. Zaměstnavatelům v těchto okresech vláda doporučila režimová opatření na pracovištích, využití práce z domu a antigenní testování.

Blatný zároveň alepeloval na poslance, aby schválili prodloužení nouzového stavu. Pokud by se tak stalo a musela by být odvolána velká část protikoronavirových opatření, do dvou týdnů by mohla být situace ve většině nemocnic v Česku stejně závažná jako nyní v Chebu, varoval ministr s tím, že země by se podle něj musela k nouzovému stavu po nějaké době vrátit.