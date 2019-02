Vláda zřejmě nepodpoří uzákonění prověrky pro prezidentova kancléře | E15.cz

Návrh, podle kterého by hradní kancléř musel mít bezpečnostní prověrku nejméně na stupeň tajné, by podstatně omezilo pravomoc přímo voleného prezidenta jmenovat vedoucího své kanceláře. Zhruba s takovým argumentem vláda ANO a ČSSD nepodpoří podle podkladů pro středeční schůzi novelu poslanců STAN a Pirátů, jež by tuto podmínku zavedla. Předloha reaguje na nynějšího kancléře Vratislava Mynáře. Rozhodnou o ní zákonodárci.