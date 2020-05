Vlaky a autobusy budou asi od 11. května znovu jezdit za hranice | E15.cz

Havlíček záměr uvolnit současné restrikce v dopravě oznámil na svém twitterovém účtu.

Nyní platí zákaz mezinárodní dopravy pro všechny osobní dopravce v mezinárodní osobní silniční, železniční i vodní dopravě. Vztahuje se na přepravu cestujících, nákladní doprava může do zahraničí i teď.

Havlíček zatím nespecifikoval, za jakých podmínek by doprava do zahraničí měla fungovat. Vláda od předminulého týdne umožnila cesty do zahraničí. Při návratu do Česka se lidé musejí prokázat negativním testem na koronavirus, nebo budou muset jít do dvoutýdenní karantény.

Někteří dopravci už v minulých dnech uvedli, že v případě uvolnění vládního zákazu jsou připraveni rychle obnovit své mezinárodní linky. Dopravní společnosti proto vyzývaly vládu k upřesnění harmonogramu zrušení zákazu, aby mohly okamžitě zareagovat. Dopravci už také v posledních dnech evidují zvýšený počet dotazů zákazníků k cestám do ciziny.