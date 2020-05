Vrátili jsme se k téměř běžnému provozu | E15.cz

Česko zvládlo nejhorší fázi koronavirové epidemie dobře, a to hlavně díky včasnému vyhlášení nouzového stavu a všech souvisejících opatření. Ta se již od počátku měsíce začala uvolňovat a země se vrací do téměř běžného života. „Naši zaměstnanci, kteří mohli z provozního hlediska pracovat z domova, se vrátili do práce. Ale riziko nákazy stále trvá, to musíme mít na paměti a podle toho se chovat,“ říká Daniel Knaisl, jednatel společnosti Geis pro Českou republiku, Slovensko a Polsko.

„Opatření k ochraně zdraví jsme zavedli již 2. března a dodržujeme je i po návratu části našich zaměstnanců, kteří pracovali formou home office nebo čerpali OČR, na pracoviště. Přísně dodržujeme pravidelnou dezinfekci prostor, rozestupy mezi zaměstnanci v kancelářích, povinnost nosit roušky a minimalizaci přímého kontaktu, pokud je to z hlediska provozu možné,“ upřesňuje Knaisl. Nejenom vstupy do budov a sociální zařízení, ale i každá kancelář společnosti je vybavena dezinfekcí a antibakteriálními gely. Vedení skupiny se podařilo ihned v počátcích nástupu epidemie, kdy v celé Evropě nebyly k dostání roušky, respirátory ani dezinfekce, zajistit tyto ochranné pomůcky. „Bylo to náročné a potřebné množství jsme skládali dohromady z mnoha dílčích objednávek a dodávek z různých zemí,“ vysvětluje Knaisl. Každý pracovník dostal roušku nebo respirátor a osobní desinfekční gel. „Praktickým problémem u nadnárodní společnosti je mimo jiné i nemožnost běžně cestovat do jiných zemí. Nahrazujeme sice pravidelné meetingy videokonferencemi, ale osobní kontakt nelze zcela nahradit. To se samozřejmě týká i setkání s klienty.“

Daniel Knaisl, jednatel skupiny GeisAutor: Geis Parcel CZ

Pravidla ochrany zdraví se nadále dodržují na překladištích a logistických pracovištích skupiny

I v této době se v Geisu snaží dělit směny tak, aby se pokud možno zaměstnanci nepotkávali a nemohlo se stát, že na určitém oddělení/provozu dojde k nákaze všech pracovníků. Mnoho schůzek stále probíhá formou videohovorů. „Home office rozhodně není dlouhodobé řešení. To se ukázalo i v době návratu zaměstnanců na pracoviště. Pracovníci, kteří byli na home office delší dobu se skutečně na návrat do práce těšili. Problém přetrvává u rodin našich zaměstnanců s menšími školními dětmi. Zde i nadále probíhá u části pracovníků čerpání OČR. To samozřejmě vyvolává zvýšené pracovní nároky na pracovníky, kteří musí ty chybějící dočasně zastoupit. V každém případě budeme postupovat v souladu s postupem vlád v jednotlivých zemích a budeme se snažit i nadále vycházet našim zaměstnancům vstříc.“

Skupina Geis se vrátila k téměř běžnému provozu. Jak to bylo možné, zmírnila karanténní podmínky, například rychle obnovila možnost osobního odběru zásilek na pobočkách, který byl v souvislosti se zamezením šíření nákazy na nutnou dobu zrušen, nastavila standardní otevírací doby poboček i běžnou pracovní dobu Zákaznického centra. „Chceme nyní v co největší míře pomoci svým zákazníkům v distribuci zboží a dobře zvládnout náročné období jarní sezóny, hlavně v oblasti DIY, která se nám díky pandemii posunula a tím pádem časově zkrátila.“ říká Daniel Knaisl.