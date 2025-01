Sněmovna zahájila v pátek ráno druhé dějství závěrečného schvalování sporné vládní novely s růstem platů. Letos by to mělo být o celých sedm procent. Proti jsou převážně poslanci z opozice, tedy poslanci z ANO a SPD. Ve středu se poslanci k hlasování o podobě vládní předlohy nedostali. V závěru si klub SPD vyžádal přestávku a mimořádná schůze byla přerušena do pátečního rána.

Do řádné debaty se při zahájení jednacího dne hlásilo sedm poslanců výhradně z opozičního hnutí SPD. Zhruba dvě desítky zákonodárců opozičního ANO včetně předsedy hnutí Andreje Babiše se omluvilo, část z nich kvůli poslednímu rozloučení se zesnulým poslancem Milanem Ferancem v Olomlouci.

Jako první vystoupil s ohledem na přednostní právo Tomio Okamura, jenž vinil vládní koalici z toho, že touží po penězích. „Poslanci koalice jsou tak lační po penězích, že vůbec neřeší aktuální problémy našich občanů, ale znovu a znovu tady protlačují zvyšování svých vlastních platů,“ řekl Okamura. Za čisté a okamžité řešení pokládá zmrazení platů vrcholných politiků, což prosazuje také ANO. Okamura uvedl, že hnutí SPD s novelou nesouhlasí, a proto ve středu hlasování o její podobě zablokovalo.

Za klub ANO vyjádřil nesouhlas s růstem platů vrcholných politiků jeho místopředseda Robert Králíček. Jde podle něho o nehoráznost i s ohledem na to, že zvýšení přichází v době, kdy klesá životní úroveň. „Považujeme to za arogantní, nesoudné a jen to prohloubí propast mezi občany a jejich politickou reprezentací,“ řekl.

Nejvýše pět procent

Sněmovna podle stanovisek rozpočtového výboru patrně ohraničí budoucí meziroční růst platů vrcholných politiků na nejvýše pět procent, jak to navrhl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). ANO a SPD pravděpodobně neprosadí zmrazení platů politiků do konce roku 2029 na loňské úrovni a Piráti například snížení náhrad na dopravu zákonodárců. Vládní TOP 09 by nemusela uspět s návrhem na krácení platů poslanců a senátorů o pětinu při zadlužení státu nad 50 procent hrubého domácího produktu.

VIDEO: Fiala má brát přes 293 tisíc korun: Rozhodovat o vlastních platech je zlo, uvedl

Předloha reaguje na verdikt Ústavního soudu. Platy se vypočítávají z takzvané platové základny, která je součinem průměrné mzdy v národním hospodářství vždy za předminulý rok a zákonného koeficientu. Loni platy vrcholných politiků zůstaly v souvislosti s jednou z úprav ve vládním konsolidačním balíčku v podstatě na předloňské úrovni. Ústavní soud loni v květnu s platností od letoška koeficient zrušil kvůli snížení platů soudců. Spočívalo v trvalé změně tohoto koeficientu ze tří na 2,822. Podle Jurečky je nyní nutné vrátit zákon do stavu, aby bylo možné lednový plat vyplácený v únoru stanovit.

Z výpočtu z předlohy vyplývá, že by se plat například řadového zákonodárce zvýšil letos o 7100 korun na 109 500 korun měsíčně a plat prezidenta republiky by činil 365 tisíc korun, o 23 800 korun víc než loni. Rostly by také náhrady. Předloha zahrnuje také nastavení platů soudců a státních zástupců a zavádí paušální náhradu pro manžela nebo partnera prezidenta republiky. Prakticky ji bere z paušální náhrady hlavy státu.