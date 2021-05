Je to hloupost, uvedl prezident Zeman k zařazení ČR mezi nepřátele Ruska | E15.cz

"Vždy je špatné býti nepřítelem. Z ruské strany je to hloupost, protože dělat si nepřátele z bývalých přátel je chyba. Když nemůže být přátelství, ať jsou alespoň korektní vztahy," řekl Zeman. Prezident je dlouhodobým zastáncem dobrých českých vztahů s Ruskem.

Prezident se opět vrátil i k výbuchům ve Vrběticích. Nadále není přesvědčen, že je jedna verze vyšetřování explozí ve Vrběticích. Jednu verzi vyšetřování, která výbuchy přisuzuje ruským tajným agentům, potvrdily již dříve premiér Andrej Babiš (ANO) i ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček.

Vedle zapojení ruských tajných služeb podle něj dlouhodobě existuje i verze o neodborné manipulaci s výbušninami. V rozhovoru odkázal na rozhovor s ministryní spravedlnosti Marií Benešovou (za ANO), podle které mohly výbuchy sloužit k zakrytí manka v muničním skladu.

Premiér Babiš koncem dubna uvedl, že v Lánech Zemanovi vysvětloval, že existuje jen jedna vyšetřovací verze poté, co prezident mluvil o dvou. "Nepřesvědčil mě, už proto, že ta stará verze, že šlo o neodbornou manipulaci při vyskladňování, to přece před šesti lety existovalo," řekl Zeman. Zmínil navíc další verzi, s kterou podle něj přišla Benešová. "Nelze zapírat nos mezi očima," podotkl.

Právě Hamáčka se prezident Zeman dnes zastal. Podle něj naprosto rozumně plánoval cestu do Ruska kvůli vakcíně a summitu a zcela rozumně ji po kauze Vrbětice odvolal, uvedl.

Naopak se Zeman ostře pustil do Seznam Zprávy, které zveřejnili zprávu, že Hamáček chtěl celou kauzu okolo Vrbětic ututlat výměnou za vakcínu Sputnik V. Server Seznam Zprávy je podle prezidenta Zemana odpadkový koš české žurnalistiky. Novináře Kroupu pokládá za podvodníka, řekl dnes. "Jenom naprostý hlupák věří obskurnímu novináři," prohlásil Zeman.

Prezident zárovn potvrdil, že by nechal do voleb dovládnout v demisi vládu premiéra Andreje Babiše (ANO), pokud by jí Sněmovna začátkem června vyslovila nedůvěru. Pokládá to za nejlogičtější řešení. Opozici doporučil, aby se soustředila na volební kampaň a program a krátce před říjnovými sněmovními volbami nedělala podobné "vylomeniny".

"Nejlogičtějším postupem je nechat vládu dovládnout v demisi," uvedl. Sněmovna by měla z iniciativy koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů a STAN hlasovat začátkem června.

Výsledek hlasování rozhodne postoj KSČM. "Já řekl i při jednání s opozičními předáky, že by se měli víc soustředit na kampaň a předvést své programy a kandidáty a nedělat takové vylomeniny, jako je hlasování o nedůvěře," prohlásil prezident.

Komentoval rovněž rezignaci nejvyššího státního zástupce Pavla Zkemana. Prezidenta překvapilo, že nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman zdůvodnil v pátek svou rezignaci kritikou ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO). Kdyby každý reagoval na kritiku rezignací, tak nikdo nezbude, řekl prezident.

Nejvyšší státní zástupce v pátek oznámil, že skončí ke 30. červnu. Jako hlavní důvod označil tlak ze strany Benešové s tím, že jeho odrážení a řešení půtek mu bralo čas a sílu na práci. Ministryně to označila za laciné a trvá na tom, že státním zastupitelstvím nikdy do práce nezasahovala.

Prezident Zeman řekl, že rezignaci vzal na vědomí. "Trochu mě překvapilo, že zdůvodnil svou rezignaci kritikou ministryně Benešové. Každý z nás je občas kritizován a kdybychom na tuto kritiku reagovali rezignací, tak tady nikdo nezbude," uvedl. Žalobce tak podle něj možná jednal ukvapeně. "Na druhé straně už je tam deset let a myslím si, že je do jisté míry vyčerpaný," míní.

Prezident komentoval rovněž situaci okolo ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO). Nic by proti jeho případnému odvolání neměl.

Arenbergerovi by nicméně Zeman dal šanci, aby věci kolem svého majetkového přiznání vysvětlil. I pro něj je to ale velice podezřelé. "Představa, že vlastním asi 60 nebo 70 nemovitostí, překračuje můj rozum. Já teda vlastním jenom jednu - malý kousek tvrze na Vysočině. Dovedu si představit, že někdo vlastní dvě nebo tři nemovitosti, ale abych jich vlastnil 70, to nechápu," uvedl Zeman.