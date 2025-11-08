Začal sněm TOP 09, na programu je volba nového předsedy. Kandidát je zatím jen jeden
V sobotu dopoledne začal v Praze sněm TOP 09. Na programu je volba nového předsednictva strany. Končící předsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová již dříve oznámila, že znovu kandidovat nebude. Jediným uchazečem o funkci je zatím dosavadní místopředseda Matěj Ondřej Havel. Při příchodu uvedl, že by rád měl ve volbě soupeře.
Sněm začal symbolicky v 09:09, dopoledne je na programu volba předsedy a prvního místopředsedy. Volbám budou předcházet i vystoupení hostů, mimo jiné premiéra v demisi Petra Fialy (ODS). Po obědové pauze by měli delegáti vybrat řadové místopředsedy, členy předsednictva, výkonného výboru a dalších orgánů. Zabývat by se měli i úpravou stanov.
Pekarová Adamová oznámila svůj odchod s předstihem v únoru, neobhajovala ani svůj post ve Sněmovně. „Neprožívám to s nějakou velkou nostalgií, spíš s takovým očekáváním, co přinese dnešní sněm, jak dopadne. A těším se na tu další etapu," řekla. Ve svém projevu naznačí, jak by si představovala budoucnost strany, bude ale podle ní nutné hledat mezi řádky.
Havel uvedl, že by si přál mít ve volbě soupeře, je podle něj běžné, že se kandidáti hlásí až přímo na místě. „V příštích dvou letech by nás měla provázet spolupráce," uvedl. Strana musí směřovat proevropsky a doprava, stát na straně lidských práv a trpělivě vysvětlovat, že Česko musí přijmout euro, míní. „Je tu jednoznačně poptávka, aby tu byl mluvčí podnikatelů, pravicového prostředí," řekl.
Také podle Pekarové Adamové by bylo lepší, kdyby bylo kandidátů na předsedu víc. „Důležité je, že Matěj Ondřej Havel do toho má chuť jít a jde do toho s velkou energií a nasazením," uvedla. Proč není uchazečů víc, je podle ní otázka na někoho jiného, protože svůj konec avizovala dlouho dopředu. „Nikam neodcházím, ale zároveň nerada dávám nevyžádané rady, protože sama jsem to nikdy neměla ráda," uvedla na dotaz, zda bude dávat tipy novému vedení.
Zakladatel TOP 09 a bývalý předseda strany Miroslav Kalousek dorazil na sněm jako host, ze strany před rokem vystoupil. „Jsem bezpartijní čestný host. Nebývá zvykem hostů, aby hostiteli říkal, jak si má přestavět nábytek nebo umýt okna," řekl novinářům. Radit straně proto nijak neplánuje. Dotaz, zda přemýšlel o návratu do vedení TOP 09 a vysoké politiky pouze glosoval. "Počkejte, tak do vysoké politiky, nebo do vedení TOP 09?" uvedl.
Další bývalý předseda TOP 09 Jiří Pospíšil se chce ucházet o funkci místopředsedy, nevyloučil ale, že by se mohl zúčastnit volby prvního místopředsedy. „Počkejte na samotný průběh, ale i to je ve hře," řekl. Očekává, že strana, která v posledních letech kandidovala s ODS a lidovci v koalici Spolu, zvolí do svého vedení mix mladých a zkušenějších politiků.
Koalice Spolu a Starostové a nezávislí (STAN) v říjnových volbách neobhájili vládní pozice a směřují do opozice. Vládu skládá hnutí ANO Andreje Babiše s SPD a Motoristy. Dosavadní koalici čeká jednání o podobě další spolupráce. TOP 09 ztratila ve volbách pět ze čtrnácti poslaneckých křesel.