Základ dohody o nové vládě chce mít Babiš hotový do víkendu
Pravděpodobný staronový premiér Andrej Babiš (ANO) oznámil, že chce mít základní dohodu o půdorysu nové vlády hotový do pátku. O koalici vyjednává s hnutím SPD a Motoristy sobě. Příští týden pak očekává domluvu na zastoupení ve sněmovních výborech, oznámil na Facebooku.
Babiš zároveň věří, že do prvního zasedání Sněmovny, které prezident Petr Pavel svolal na 3. listopadu, bude hotova koaliční smlouva.
„Tento pátek, pozítří,“ potvrdil termín pro dojednání půdorysu vlády v SMS zprávě Babiš.
K dalšímu vyjednávání o podobě možné koalice se opět Babiš vyjadřovat ve videu nechtěl. Zároveň podotkl, že předsedy SPD Tomia Okamuru a Motoristů Petra Macinku požádal, aby do médií také jednání nekomentovali.
Podle úterního vyjádření má mít ve středu ANO tiskovou konferenci ve Sněmovně po první schůzi nového poslaneckého klubu.