Předplatné

Základ dohody o nové vládě chce mít Babiš hotový do víkendu

Vítěz parlamentních voleb Andrej Babiš.

Vítěz parlamentních voleb Andrej Babiš. Zdroj: Profimedia.cz

ČTK
ČTK
Diskuze (0)

Pravděpodobný staronový premiér Andrej Babiš (ANO) oznámil, že chce mít základní dohodu o půdorysu nové vlády hotový do pátku. O koalici vyjednává s hnutím SPD a Motoristy sobě. Příští týden pak očekává domluvu na zastoupení ve sněmovních výborech, oznámil na Facebooku.

Babiš zároveň věří, že do prvního zasedání Sněmovny, které prezident Petr Pavel svolal na 3. listopadu, bude hotova koaliční smlouva.

„Tento pátek, pozítří,“ potvrdil termín pro dojednání půdorysu vlády v SMS zprávě Babiš.

K dalšímu vyjednávání o podobě možné koalice se opět Babiš vyjadřovat ve videu nechtěl. Zároveň podotkl, že předsedy SPD Tomia Okamuru a Motoristů Petra Macinku požádal, aby do médií také jednání nekomentovali.

Podle úterního vyjádření má mít ve středu ANO tiskovou konferenci ve Sněmovně po první schůzi nového poslaneckého klubu.

Začít diskuzi

Volby do Poslanecké sněmovny ČR 2025

V roce 2025 se v ČR konají volby do Poslanecké sněmovny. Projděte si klíčová témata, mezi které patří aktuální volební průzkumy, termín a čas voleb, strany, kandidáty, postup ve volební místnosti a volební systém ČR pro parlamentní volby 2025 (články se zobrazí po rozkliknutí odkazu):

Termín, strany a systém Kandidáti a kandidátky Kalkulačka Volební průzkumy Voličský průkaz Jak volit? Volby ze zahraničí Volební místnosti Kroužkování a preferenční hlasy Volební lístky Volební komise Volební účast Program STAN Program Piráti Program ANO Program SPOLU

Doporučujeme

Články z jiných titulů