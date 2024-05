Justiční odbory dnes vyhlásily jednodenní výstražnou stávku na 29. května. Po jednání s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem (ODS) to řekly Anna Pospíšilová a Marie Šafrová z Odborového svazu justice. Zapojení do stávky podle nich přislíbilo 90 procent z 9500 zaměstnanců. Zúčastnit se mají pracovníci všech soudů vyjma Ústavního.

Odbory žádají navýšení platů o 15 procent a také vytvoření nových platových tabulek pouze pro justici, které budou oddělené od tabulek ostatních státních zaměstnanců. Na druhou z podmínek dnes ministerstvo přistoupilo, k otázce zřídí pracovní skupinu, která se poprvé sejde v červnu.

Justiční odbory již dříve chtěly výstražnou stávku vyhlásit, pokud na čtvrtečním jednání s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem (ODS) nenaleznou shodu na navýšení platů pro zaměstnance soudů. Ministerstvo dlouhou dobu uvádí, že na zvýšení platů nemá v rozpočtu peníze.

„Právo na stávku plně respektujeme a uznáváme, že platové ohodnocení zaměstnanců v justici je dlouhodobě neodpovídající náročnosti jejich práce. Nicméně povinností vedení soudu je pokusit se za jakýchkoli okolností zajistit – byť i třeba jen v nouzovém režimu – chod soudu, protože soudy jsou zde pro veřejnost, aby občanům byl zajištěn přístup k spravedlnosti,“ řekla mluvčí středočeského krajského soudu Hana Černá

„Prioritně bude třeba zajistit úkony soudu ve věcech vázaných na striktní lhůty – typicky například ve vazebních věcech a také například činnost soudní podatelny,“ říká mluvčí pražského vrchního soudu Vít Tomáš.

Podle Černé hrozí poškození práv účastníků soudního řízení vedle vazebních věcí zejména u takzvaných rychlých předběžných opatření, která se týkají případů domácího násilí či odebírání dětí. „Možné negativní dopady, pokud by v nějaké z takových věcí nebylo včas rozhodnuto a rozhodnutí by nebylo bezodkladně realizováno, si asi umí každý představit. Proto bude vedení soudu usilovat o to, aby zejména takové případy nenastaly. Věříme, že alespoň nezbytná část zaměstnanců tomu bude nápomocna a své kolegy a kolegyně případně podpoří jiným způsobem,“ uvedla za Krajský soud v Praze.

Rovněž pražský vrchní soud chce zajistit svůj chod prostřednictvím nestávkujících zaměstnanců a soudců. Očekává nicméně, že většina jeho nesoudcovského personálu se do stávky zapojí.

Černá podotkla, že někteří administrativní pracovníci jsou nenahraditelní. Například v trestním řízení musí být v jednací síni protokolující úřednice, což není běžná zapisovatelka, ale speciálně kvalifikovaná absolventka kurzu se složenou odbornou zkouškou. Úřednice na podacím a zápisovém oddělení se zase vyznají v justičních databázích a mají do nich zřízené přístupy, které nelze obratem zřídit jiným lidem. „Soudní zapisovatelka není osoba, která by jen něco psala na psacím stroji jako v dávných dobách,“ uzavřela mluvčí.