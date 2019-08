Zbavit se dluhů z dětství bude snazší. Novela insolvenčního zákona prošla Senátem | E15.cz

Předlohu musí ještě podepsat prezident. Jedná se o první ze dvou novel, které mají řešit problematiku dětských dlužníků.

Podle nynějších pravidel se mohou běžní lidé oddlužit za pět let při splacení třiceti procent dluhů nebo za tři roky při splacení šedesáti procent dluhů.

Nově by se dospělí lidé, kteří prokážou, že jejich dluh vznikl v dětství, zbavili pohledávek za tři roky a nemuseli by přitom uhradit žádné povinné minimum.

„Jejich jedinou povinností bude vyvinout veškeré úsilí. A co je hlavní, nebudou muset splácet lichvářský úrok,“ řekla poslankyně Kateřina Valachová (ČSSD), která návrh iniciovala. „Tato novela nepředstavuje amnestii, ale férovou šanci řešit své dluhy a dostat se z nich,“ dodala Valachová.

Podobně jako v Senátu prošla předloha bez problémů i ve sněmovně, kde ji podpořilo všech devět poslaneckých klubů. Přesto panují obavy, aby nebyla nová pravidla zneužitelná. „Může hrozit, že nyní budou smlouvy uzavírat místo rodičů jejich děti,“ poznamenal senátor Zdeněk Hraba (STAN). „Obcházení práva je jednání proti právu.

Tento zákon naopak reaguje na dlouhou praxi porušování dobrých mravů vůči dětem,“ reagovala Valachová.

Větší diskuze je ovšem kolem druhé předlohy, novely občanského zákoníku, která se teprve projednává ve sněmovně. Podle této novely by peněžité dluhy dětí do patnácti let měly automaticky přecházet na zákonné zástupce, tedy zpravidla rodiče. „Účelem zákona je poskytnutí zvláštní ochrany nezletilým osobám,“ uvedl poslanec Patrik Nacher (ANO), který předlohu připravil spolu s ČSSD, Piráty a lidovci.

V Česku nyní čelí exekuci podle poslanců přes šest a půl tisíce dětí. Kritici namítají, že podobná úprava může vést děti k nezodpovědnému chování. Podle návrhu by navíc byli dluhy svých svěřenců zatíženi i pěstouni, což řada politiků nepovažuje za spravedlivé.