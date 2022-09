Končí v EU právo veta? Česko předloží nechtěný návrh | E15.cz

Česká vláda zdědila po francouzském předsednictví Radě EU jeden poměrně nevděčný úkol. Zaprvé je skoro nemožné ho v Evropě prosadit, zadruhé může jít proti zájmům zemí, mezi které právě Česká republika patří. Pokud by ovšem prošel, šlo by o jednu z nejdůležitějších reforem ve fungování Evropy. Unie by totiž už nemusela hlasovat jednomyslně, k prosazení klíčových rozhodnutí, jako jsou daně či rozšíření Unie, by stačila prostá většina. Téma přijde na přetřes v listopadu.