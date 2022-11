Zeman se mstí za seškrtaný rozpočet Hradu, říká Pekarová Adamová | E15.cz

Příjmy státního rozpočtu na letošek jsou nižší, než by mohly být, aspoň podle prezidenta Miloše Zemana. Využil proto práva veta a odmítl podepsat předloženou rozpočtovou novelu, ve které podle něj chybí 90 miliard. Podle předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové je ale skutečným důvodem Zemanova rozhodnutí to, že v rozpočtové novele přišla Kancelář prezidenta republiky o 30 milionů korun. Podívejte se na celý rozhovor v pořadu Prostor X.

Škrt se týkal hospodaření Lesní správy Lány. Její dnes už bývalý ředitel Miloš Balák byl odsouzen za ovlivňování veřejné zakázky ke třem letům vězení, záhy jej ale prezident omilostnil.

Novelu státního rozpočtu na rok 2022 sice Miloš Zeman vrátil k dalšímu projednání Poslanecké sněmovně, ze slov její předsedkyně Markéty Pekarové Adamové je ale patrné, že shodu nachází obě strany na jiném zákoně. Je jím zákon akce a reakce. „Poslanecká sněmovna nemá možnost nějakým způsobem ovlivnit milost prezidenta, to je jasné. Ve chvíli, kdy došlo k této opravdu skandální milosti pro blízkého spolupracovníka odsouzeného na poměrně už dost let vězení, tak jsme s tím samozřejmě jako politici velmi nesouhlasili a považujeme to za něco nepřípustného. Nemáme ale možnost to ovlivnit jinak než to dát najevo třeba touto formou, když schvalujeme rozpočet. To je naše pravomoc,“ přibližuje interakci prezidentského úřadu a dolní komory Parlamentu.

Další střet prezidenta a Sněmovny lze očekávat v souvislosti se superhrubou mzdou, která je podle Pekarové Adamové minulostí. V úvahu připadá přehodnocení daňového mixu a snížení výdajů. Rezervy má stát například v počtu zaměstnávaných úředníků. Příkladným je v tomto ohledu ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, „protože ten už byl schopen zrušit stovky míst na svém úřadě, respektive na svých podřízených úřadech“.