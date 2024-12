Nastává zima, období vlněných svetrů, poctivých vývarů a horkých nápojů. Ačkoli barovým menu obvykle dominují osvěžující koktejly plné ledu, nyní je čas do nabídky zařadit i ty na zahřátí. A přestože se barmani shodují, že málokdo u nich zůstane po celý večer, své místo si každý rok opět vydobudou.

Irská káva z Kavárny by Alma

Irská káva vznikla v roce 1942 v důsledku nepříznivého počasí. Vděčíme za ni nejen promrzlým cestujícím, jejichž spoj byl kvůli špatným letovým podmínkám odložen, ale také barmanovi Joeu Sheridanovi. Ten pro pasažéry připravil horkou kávu, do níž pohotově přilil trochu irské whisky – na zahřátí. Tutéž funkci plní irská káva dodnes, a tak není divu, že zůstává oblíbená. Nejčastěji se s ní setkáte v kavárnách, dopustit na ni nedá například šéfbarista Kavárny by Alma a kaváren Kro Jiří Valtr.

Podle něj existuje spousta variací irské kávy – můžete si hrát se sladidly, můžete whisky infuzovat různými surovinami nebo doplnit o likér a dodat nápoji další chuť. Stejně tak lze o rozličné ingredience obohatit smetanu. Konkrétně v Kavárně by Alma vás čeká spojení kávy a irské whisky Teeling, jež zrála v sudech po rumu. Dále si zde vyrábějí vlastní vanilkový sirup, který se k oběma uvedeným složkám perfektně hodí. Na závěr přichází studená vyšlehaná smetana, jež horkou kávu s alkoholem pozvedne na opravdový požitek. „Irská káva je můj nejoblíbenější drink, a když si ji někdo objedná, doslova skáču radostí. Její popularita tkví zejména v tom, že dokáže nakopnout a zároveň zrelaxovat mysl,“ prozrazuje Jiří Valtr.

Irská káva z Kavárny by Alma|Marek Příhoda

Blue Blazer z AnonymouS Baru

Blue Blazer má za sebou úctyhodnou historii. Jedná se o koktejl, který v 19. století vytvořil americký barman Jerry Thomas, průkopník a autor první barmanské příručky. To, že jde o dílo „otce zakladatele“ barmanství, však není jediné, co činí tento drink tak přitažlivým. Přiznejme si, že víc než jeho původ zaujme jeho příprava. Blue Blazer se připravuje zapálený…

Pokud je nějaký bar u nás s tímto koktejlem spjatý, je to AnonymouS Bar v Michalské ulici. Zde vám připraví jednak klasickou recepturu, jež obsahuje skotskou whisky, cukr a horkou vodu, jednak svou vlastní variaci odrážející téma aktuálního menu. Když si tu Blue Blazer objednáte, počítejte, že se o tom dozví celý podnik. Už sama příprava, spočívající v přelévání hořící tekutiny z jedné nádoby do druhé, vzbuzuje pozornost. V AnonymouS Baru z toho však udělali pořádnou show – na okamžik zhasnou světla, hudba začne hrát víc nahlas a všechny zraky se upínají k baru. „Oheň je podobně jako suchý led efektní a lákadlem pro oči. To, že drink hoří a má teatrální přípravu, skvěle pasuje k našemu konceptu baru. Možná proto si jej u nás hosté objednávají nejen v zimě, ale třeba i ve třicetistupňových vedrech,“ uvádí spolumajitel AnonymouS Baru Filip Stránský.

Blue Blazer z AnonymouS Baru|Marek Příhoda

Drink No. 10 z Black Angel’s Baru

Flip je pozapomenutá skupina koktejlů skládající se kromě alkoholu a sladké složky také z vejce – celého, nebo žloutku. Podobá se tak vaječnému likéru, ovšem s tím rozdílem, že neobsahuje smetanu. Původně se flip podával horký, dnes už je obvyklejší studená verze, kdy se ingredience vyšejkrují s ledem. Pak jsou ale podniky jako Black Angel’s Bar, kde vám nabídnou obě varianty.

Drink No. 10 je dezertním koktejlem s výraznou chutí koňaku, který zde infuzují sušenými meruňkami. Plnou chuť drinku dodá již zmiňovaný žloutek a lehkou sladkost klasický cukrový sirup. „Drink podáváme s malým dezertem v podobě sušených meruněk a domácí meruňkové marmelády. Tu vyrábíme právě z meruněk po infuzi, kdy jsou krásně nasáklé koňakem a byla by škoda jich nevyužít,“ dodává barman Honza Foukal. Standardně se tento koktejl v Black Angel’s Baru podává ledově vychlazený, není však problém připravit i jeho horkou verzi, především v chladnějších měsících.

Drink No. 10 z Black Angel’s Baru|Marek Příhoda

Georgian Punch z Bonvivant’s CTC

Když jsme se na nabídku horkých nápojů otázali Tomáše Paličky, majitele Bonvivant’s CTC, vyjmenoval nám jich hned několik. Každý rok se hosté mohou těšit na Revoluční svařák, jehož prodej začíná od 17. listopadu. Tvoří jej červené víno Primitivo, pomerančový likér Grand Marnier a spousta koření. Také zde rádi připravují různé varianty Blue Blazeru, mezi návštěvníky je nejoblíbenější ten na bázi Becherovky. Pro letošní zimní sezonu si vinohradský podnik připravil Georgian Punch, který vznikl ve spolupráci s gruzínským vinařstvím Al Saambero.

Jedná se o lehčí variantu klasického svařeného vína, jejímž základem je oranžové víno Al Saambero Rkatsiteli 2019. „Pochází z gruzínské oblasti Kachetie, svérázného hornatého regionu. Rkatsiteli je jednou z nejstarších původních odrůd, které se zde pěstují. Víno se nechává šest měsíců odležet společně s moštem, což mu dodává jeho charakteristickou oranžovou barvu a aroma sušeného ovoce,“ popisuje Tomáš Palička. Víno doplnil o beskydský gin Legatus Stará Včelka, který je po vzoru Old Tom Ginu doslazen lesním medem, domácí cordial ze smrkových výhonků, citronovou šťávu a zelený kardamom. Nápoj následně ohřeje a podává s kandovanými smrkovými výhonky.

Georgian Punch z Bonvivant’s CTC|Marek Příhoda

Hot British z Liquid Office

Karlínský koktejlový bar Liquid Office představil s příchodem podzimu novou podobu menu. Aktuálně jej tvoří „drink měsíce“, dále zapomenuté klasiky, nealkoholické koktejly, sezonní drinky a takzvaný Liquid Office Special – tuto sekci tvoří dlouhodobé bestsellery. Přestože tedy v takto pojaté nabídce na horké nápoje již nezbyl prostor, neznamená to, že vám jej zde nepřipraví.

Namíchej si sám Jedním z nejoblíbenějších letních koktejlů je Gin & Tonic. Napadlo vás ale někdy, že existuje i horká varianta tohoto drinku? Tu si navíc můžete snadno připravit doma – o osvědčený recept se s námi podělil Viktor Šolc z distribuční společnosti Vikeza Gastro. Do hrnku nadávkujte 40 ml ginu. Poté nalijte 100 ml toniku (nejlépe bude fungovat Double Dutch Indian Tonic Water) do rendlíku, přidejte skořici, pomeranč, citron a zahřejte. Můžete použít i další ingredience, například malinové pyré, jež koktejlu dodá barvu a sladkost. Poté tuto horkou směs přilejte do hrnku k ginu. Nakonec dolijte 50 ml toniku, který vám zbyl v lahvičce. Díky tomu bude váš Hot Gin & Tonic jemně perlit a navíc jej můžete hned začít upíjet, aniž byste se spálili.

Dostat můžete například Hot British, spojení skotské whisky Deacon, mátového cordialu, hruškového likéru Godet Pearadise, suchého cideru a černého pepře. K nápoji se podává ještě med, který se servíruje zvlášť, aby si každý host osladil drink podle vlastních preferencí. Jedná se o variaci na punč, v němž ovocnou šťávu nahrazuje cider a dodává tím nápoji sladkokyselou chuť. „Koktejl vychází z receptury, která byla součástí letního menu. British Cooler si hosté oblíbili díky jeho kouřovosti, chuti bezinkového cordialu a suchého cideru. Pouze jsme jej tedy přetvořili do zimní verze,“ vysvětluje spolumajitel Liquid Office David Andrle.

Hot British z Liquid Office|Marek Příhoda