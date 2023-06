Americký ministr zahraničí Blinken v Pekingu jedná s čínským diplomatem Wangem | e15.cz

Americký ministr zahraničí Antony Blinken v Pekingu zahájil jednání s nejvýše postaveným čínským diplomatem Wangem I. Uvedla to agentura Reuters, která připomíná, že Blinken je po pěti letech prvním šéfem americké diplomacie, který asijskou mocnost navštívil. Média píší i o tom, že by se Blinken mohl setkat také s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.

Americký ministr zahraničí se měl do Pekingu vydat už v únoru, ale cestu tehdy zrušil kvůli přeletu čínského špionážního balónu nad Spojenými státy, který výrazně narušil vzájemné vztahy. Jeho nynější cesta do 1,4miliardové země, kde je Blinken jako dosud nejvýše postavený představitel Spojených států od nástupu prezidenta Joea Bidena do úřadu, je i proto vnímána jako pokus o snížení napětí mezi oběma mocnostmi.

Po nedělním více než sedmihodinovém jednání Blinkena s jeho protějškem Čchin Kangem americká diplomacie uvedla, že rozhovory byly upřímné, věcné a konstruktivní .Čínská média informovala, že Čchin ujistil o odhodlání své země budovat stabilní, předvídatelné a konstruktivní vztahy s USA.

Wang, s nímž si dnes Blinken před schůzkou potřásl rukou, byl dříve ministrem zahraničí a nyní zastává nejvyšší zahraničněpolitickou funkci uvnitř vládnoucí komunistické strany, a je tak nadřazen i současnému ministru zahraničí Čchinovi.

Ještě před rozhovory viděli američtí představitelé jen malou šanci na průlom v dlouhém seznamu sporů mezi oběma zeměmi, které jsou zároveň dvěma největšími ekonomikami světa. Spory se týkají například obchodu, dále snahy Spojených států brzdit čínský polovodičový průmysl, ale také otázky samosprávného Tchaj-wanu a dodržování lidských práv v Číně.