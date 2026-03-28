Čínská AI šlape USA na paty, ale nálepka šmejdu z trhu nezmizela. Průzkum odhalil krutou realitu
- Důvěra spotřebitelů ve výrobky podle 12 zemí původu.
- Made in China netáhne, na chvostu ale není.
- Co si lidé spojují s německými nebo francouzskými značkami?
Jak moc země původu výrobku ovlivňuje ochotu spotřebitelů si danou věc koupit? A jak spotřebitelé výrobkům důvěřují? Čína je stále symbolem pro levnou, masovou a málo kvalitní výrobu. Evropské země jsou na tom lépe. Nejen to vyplývá z průzkumu Norimberského institutu pro tržní rozhodování, který testoval u spotřebitelů důvěru ve výrobky podle 12 zemí původu. Průzkumu se zúčastnilo 20 tisíc lidí z 10 zemí.
12. Indie
Důvěra ve vyrobené zboží: 27 procent
Zboží pocházející z Indie je v očích respondentů spojováno spíše s nižší kvalitou. Proto obsadilo v tomto srovnání těsně nejhorší pozici. Spotřebitelé považují indické zboží za levné, protože pochází z masové produkce. Indické zboží nezabodovalo ani v žádné produktové kategorii, což odráží aktuální pozici, kdy tamní ekonomika sice rychle roste, ale soustředí na výrobu s nízkou přidanou hodnotou.
11. Mexiko
Důvěra ve vyrobené zboží: 28 procent
Prakticky stejně si v šetření vedly mexické výrobky. Také ty si lidé v průzkumu často spojovali s horší kvalitou i nízkou cenou. Mexiko tak naplňuje svoji roli výrobní základny napojené na severoamerické dodavatelské řetězce, zejména v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu, kde se ovšem výroba dělá pro zahraniční značky.
10. Čína
Důvěra ve vyrobené zboží: 31 procent
Made in China stále zůstává symbolem levné, masové produkce s nižší kvalitou. Na rozdíl od Indie a Mexika je na tom zboží této provenience o něco lépe v tom, že se dokázalo lépe umístit v některých produktových kategoriích. Například v umělé inteligenci, jejíž čínskou vlajkovou lodí je jazykový model Deepseek, respondenti zařadili na druhé místo, ovšem s výrazným odstupem za prvními Spojenými státy. Dařilo se i v kategorii elektroniky a relativně dobře se umístily také elektromobily, které už můžeme prostřednictvím značek BYD, Geely nebo Chery znát také z Evropy.
9. Tchaj-wan
Důvěra ve vyrobené zboží: 33 procent
Výrazně lépe na tom není ani zboží z Tchaj-wanu. Přesto je tato země důležitým hráčem v technologickém odvětví, protože se zde vyrábějí čipy a další polovodičové systémy. Respondenti si v souvislosti s Tchaj-wanem ale žádnou silnou značku vybavit nedokážou, protože tyto polovodiče jsou jen součástí širokého dodavatelského řetězce, navzdory tomu, že je Tchaj-wan světovou jedničkou v jejich výrobě. Po čipech a polovodičích od TSMC je v době AI obrovská poptávka.
8.–7. Evropská unie
Důvěra ve vyrobené zboží: 55 procent
Následující značky mají už v průzkumu skokově lepší výsledky. První takovou je label Made in EU. Tomu podle průzkumu důvěřuje 55 procent respondentů. Na druhou stranu si tuto značku lidé nespojí s žádným konkrétním produktem, a proto nevyčnívá v žádné kategorii. Značka tak zůstává ve druhém sledu, ale přesto převyšuje například už zmíněné asijské země.
8.–7. USA
Důvěra ve vyrobené zboží: 55 procent
Další v pořadí se umístily výrobky z USA. Celkově této značce důvěřuje 55 procent respondentů stejně jako výrobkům z Evropské unie. Na rozdíl od Evropy ale americké výrobky dokázaly uspět hned v několika kategoriích. Podle průzkumu značka Made in USA patří ke špičce v umělé inteligenci, protože odsud pocházejí nejúspěšnější jazykové modely ChatGPT, Claude, Gemini a další. Díky automobilům Tesla je pak podle respondentů Amerika na špici také třeba v elektromobilitě.
6.–4. Velká Británie
Důvěra ve vyrobené zboží: 57 procent
Výrobky z Velké Británie jsou na tom nepatrně lépe s celkovou důvěrou 57 procent, ale stejně jako v případě Evropské unie nevyčnívají v žádné produktové kategorii. Specifikem je ovšem silný efekt domácí preference. Britští respondenti totiž byli součástí průzkumu a potvrdili silný vztah k domácím značkám napříč všemi kategoriemi. U ostatních mimobritských respondentů ale například britská auta se značkami Jaguar, Rolls-Royce a dalšími propadla.
6.–4. Itálie
Důvěra ve vyrobené zboží: 57 procent
Symbol luxusu, estetiky i stylu. To pro respondenty znamenají značky Prada, Gucci, Armani a mnoho dalších. Ty tak mají u spotřebitelů jasně vyprofilovanou image. Itálie dominuje především v oblasti módy a oblečení, kde patří mezi nejlépe hodnocené země, a silnou pozici má i v luxusním zboží, kde se pravidelně umisťuje na předních příčkách. Ztrácí ale naopak v technologických segmentech, což odráží celková důvěra 57 procent.
6.–4. Francie
Důvěra ve vyrobené zboží: 57 procent
A velmi podobně jak co se týče charakteristiky, tak co se týče skóre, je na tom Francie. Také francouzské výrobky bodovaly v průzkumu u prémiových produktů v kosmetice i třeba v módě. Stejně jako u Itálie si lidé s francouzskými značkami jako Dior, Chanel spojují luxus a eleganci. Elektronika, umělá inteligence a další technologie pak skončily u respondentů na vedlejší koleji.
3. Japonsko
Důvěra ve vyrobené zboží: 63 procent
Naopak na technologie a inovace sází japonská ekonomika. To potvrzují i výsledky průzkumu, protože přesně tak vnímají spotřebitelé japonské výrobky. Ty vynikají dlouhodobě v elektronice, domácích spotřebičích a také třeba v automobilech. Se značkami Toyota nebo Suzuki skončilo Japonsko na druhém místě za Německem. To odráží zaměření tamní ekonomiky, která se orientuje právě na kvalitní průmysl, export i na technologické inovace.
2. Švýcarsko
Důvěra ve vyrobené zboží: 64 procent
Švýcarská preciznost vynesla helvétskému kříži druhé místo mezi 12 sledovanými zeměmi. Švýcarské výrobky mají podle průzkumu dlouhodobě pozitivní image, k čemuž se přidává také spolehlivost a exkluzivita. Není překvapením, že země podle spotřebitelů vyniká v luxusním zboží, ať už jde třeba o hodinky Rolex, Omega, Tissot nebo čokoládu Lindt, Cailler, Frey a další.
1. Německo
Důvěra ve vyrobené zboží: 66 procent
Nejvyšší důvěru mezi spotřebiteli mají ovšem němečtí inženýři. Tak by se s nadsázkou dalo popsat umístění Německa, které k celkové 66procentní důvěře dotáhla nejen auta Volkswagen, BMW nebo Porsche, ale také domácí spotřebiče a další technologické kategorie. Silný německý průmysl je podle respondentů také kvalitní a spolehlivý, což vytáhlo tuto největší evropskou ekonomiku na čelo tohoto srovnání.