7. Balkánská země se stále vyrovnává s důsledky občanské války

Etnické čisty krutě zasáhly Bosnu a Hercegovinu během občanské války. | Zdroj: Profimedia.cz

Bosna a Hercegovina se stále potýká s následky války za nezávislost na Jugoslávii, která začala na počátku roku 1992 a trvala až do prosince 1995. Konflikt a s ním spojené etnické čistky způsobily obrovské škody na obyvatelstvu, infrastruktuře a ekonomice země. Když boje ustaly, byly ztráty na životech tak velké, že každou čtvrtou domácnost vedla žena. To mnoho rodin postavilo do nevýhodné situace, protože ženy tvoří menší podíl pracovní síly v Bosně a Hercegovině a často jsou hůře placeny než muži.

Navzdory určitým zlepšením zůstává značná část populace ekonomicky zranitelná. Až 40 procent dospělých uvedlo, že by při ztrátě hlavního příjmu domácnosti nevydrželi déle než měsíc. Mezi hlavní překážky hospodářského rozvoje patří vysoká nezaměstnanost, složitá byrokracie, korupce, a především odliv pracovní síly. Každý rok tisíce lidí emigrují za lepšími životními podmínkami do jiných zemí.