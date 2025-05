Spojené státy a Čína dosáhly o víkendu pokroku při řešení vzájemných obchodních sporů. Uvedli to dnes americký ministr financí Scott Bessent a čínský vicepremiér Che Li-feng. Podrobnosti budou podle nich zveřejněny v pondělí. Oba činitelé se o víkendu v Ženevě sešli k prvním obchodním rozhovorům poté, co americký prezident Donald Trump zavedl vysoká cla, která v případě čínského zboží výrazně přesahují 100 procent. Čína reagovala uvalením recipročních cel.

Víkendových rozhovorů se zúčastnil rovněž americký obchodní zmocněnec Jamieson Greer. Ten uvedl, že rozdíly mezi oběma stranami nejsou tak velké, jak se dříve myslelo. Poznamenal nicméně, že čínští představitelé jsou „tvrdými vyjednavači“.

Čínský vicepremiér označil rozhovory za konstruktivní a upřímné. V pondělí podle něj země vydají společné prohlášení. Che rovněž prohlásil, že Čína nechce vést s USA obchodní válku, ale v případě potřeby je připravena bojovat až do konce.

Od schůzky se podle agentur neočekával zásadní průlom, mohla by však být prvním krokem k vyřešení americko-čínských obchodních sporů. Trump v pátek uvedl, že přiměřené clo na dovoz čínského zboží do USA by mohlo činit zhruba 80 procent. „Čína by měla otevřít svůj trh Spojeným státům,“ napsal šéf Bílého domu na své sociální síti Truth Social.

V noci na neděli Trump sobotní rozhovory s Čínou označil za velmi dobré. „Mnoho věcí bylo projednáno a mnoho dohodnuto,“ uvedl. „Pro dobro Číny i USA chceme, aby se Čína otevřela americkým podnikům,“ dodal.

Trump od svého lednového nástupu do funkce zvýšil cla na většinu dovozu z Číny na 145 procent. Čína odpověděla omezením vývozu některých prvků vzácných zemin, zvýšením cel na americké zboží postupně až na 125 procent a dodatečnými odvody na vybrané produkty, včetně sóji a zkapalněného zemního plynu (LNG), uvedla agentura Reuters.

V pátek statistika za duben ukázala meziroční pokles čínského dovozu do USA o 20 procent, celkový čínský export ale vzrostl o 8,1 procenta.