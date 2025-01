Plných 93 procent programového prohlášení vlády do říjnových voleb splníme, tvrdí premiér Petr Fiala. Už nyní je ale jisté, že bilance bude mnohem horší. Například z kapitoly Veřejné finance zůstane na papíře čtvrtina slibů, které měly srazit stamiliardové schodky státního rozpočtu a alespoň mírně snížit povinné odvody. Podobně to zřejmě dopadne s možností připojistit si zdravotní péči nebo s přidáním pracovníkům ve školství.

Jedním z důležitých závazků mělo být zavedení automatické valorizace slevy na poplatníka, která by podle odborníků přispěla k oživení ekonomiky. ODS a TOP 09 však začátkem roku pravidelný růst slevy pro zaměstnance a OSVČ definitivně odpískaly. A to přesto, že ho kabinet slíbil i v seškrtaném programovém prohlášení schváleném v březnu 2023, tedy více než rok po otevřeném vpádu Ruska na Ukrajinu.

Druhý Ronald Reagan ze Stanjury nebude

„Psali jsme to v období, kdy jsme ještě nevěděli, jaké přijdou vnější šoky, které měly negativní dopad na evropskou i českou ekonomiku, včetně vysoké inflace a vysokých cen energií. Pro zvýšení slevy na poplatníka není prostor,“ tvrdí ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Argumentuje tím, že pokud by vláda slib splnila, z rozpočtových příjmů by odtekly miliardy korun ročně.

Základní sleva na poplatníka pro drtivou většinu zaměstnanců a živnostníků činí 2570 korun měsíčně, tedy 30 840 korun ročně. Naposledy ji zákonodárci zvýšili v roce 2020 tak, aby v následujících dvou letech narostla celkem o 500 korun měsíčně.

Podle listopadové studie neziskového think tanku PAQ Research by další podobné zvýšení slevy spolu s některými doprovodnými změnami výrazně pomohlo především lidem s nízkými příjmy, ať už ze závislé či nezávislé činnosti včetně přivýdělků, mimo jiné samoživitelek. Rozpočet by to připravilo o 16 miliard korun ročně. Na stole je i úspornější varianta možného nárůstu slevy, která by si vyžádala čtyři miliardy.

Podle expertů z PAQ Research je v Česku zdanění práce extrémně vysoké, což brzdí ekonomiku. Připomínají opatření bývalého amerického republikánského prezidenta Ronalda Reagana, který také snížil daně. „Šlo o nejlepší nástroj proti chudobě, pro rodiny a pro tvorbu pracovních míst, který kdy vzešel z Kongresu,“ prohlásil tehdy Reagan.

Lidovci a STAN by slevu na poplatníka zvýšili. „Máme to v programovém prohlášení vlády, chtěli bychom to prosadit,“ říká ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). „Potřebujeme nízkopříjmové lidí vyvázat ze snahy směřovat do šedé ekonomiky, pracovat načerno a brát dávky,“ souhlasí s Jurečkou předseda sněmovního rozpočtového výboru Josef Bernard (STAN).

TOP 09 to ale vidí stejně jako občanští demokraté. Připomíná, že vláda byla kvůli válce na Ukrajině nucena 150 miliardami korun sanovat energetickou krizi domácnostem i průmyslu. Proto údajně není možné připravit státní pokladnu o další prostředky.

Stihneme zákoník práce a Dukovany, říká Fiala

Na přijetí alespoň některých zbylých závazků už vládě nezbývá moc času. V podstatě platí, že co nestihne Poslanecká sněmovně a Senát odklepnout do začátku prázdnin, zůstane nesplněno.

Podle premiéra Fialy hodlá kabinet prosadit hlavně takzvanou flexinovelu zákoníku práce, trestní či energetickou novelu a reformu sociálních dávek, z níž má vzejít sloučená superdávka. Vláda by také chtěla podepsat smlouvu na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany a pokračovat ve výstavbě silnic a modernizaci armády.

„Pro mě je důležité, abychom dělali věci, které posilují konkurenceschopnost České republiky, zlepšují život lidí a zvyšují naši prosperitu, včetně mezd. To je potřeba říct, to určuje priority,“ uvedl v nedělním pořadu CNN Prima News Fiala.

Měl jsem říct, že předvolební sliby neplatí kvůli válce, lituje Fiala

„Když Rusko zaútočilo na Ukrajinu, měl jsem jasně veřejně říct: žádné předvolební sliby neplatí, je tu válka. Byla chyba, že jsem to neudělal,“ dodal předseda vlády. Zároveň napadl opozici z vytváření „blbé nálady“ a neustálého kritizování.

Už po předloňské revizi přitom z původního programového prohlášení vlády, s nímž získala důvěru Poslanecké sněmovny, vypadla řada klíčových bodů. Bylo to třeba pravidlo daňové brzdy, která měla zastropovat odvodové břemeno. Pokud by složená daňová kvóta dosáhla stanoveného limitu, zvyšování daní by bylo vyloučené.

Před dvěma lety také kabinet vyškrtl závazek motivačního nastavení daňových slev a odpočtů, a především slibované snížení sociálního pojištění hrazeného zaměstnavateli o dva procentní body. Klesnout měla i DPH u výstavby či rekonstrukce domů a bytů.

V daňové oblasti tak zůstane nejvýznamnějším opatřením Fialova kabinetu kritizovaný úsporný balíček, který zvýšil odvody zaměstnancům, živnostníkům i firmám a na provozu státu moc peněz neušetřil.

Vládní sliby z kapitoly Veřejné finance, které zůstanou na papíře Budeme usilovat o zahrnutí zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti , případně jeho části, do ústavního pořádku ČR.

, případně jeho části, do ústavního pořádku ČR. Upravíme výdajové pravidlo , aby nebylo možné zvyšovat vládní výdaje bez ohledu na naše rezervy a hospodářskou situaci.

, aby nebylo možné zvyšovat vládní výdaje bez ohledu na naše rezervy a hospodářskou situaci. Budeme řešit otázku odlivu dividend do zahraničí s cílem zvyšovat atraktivitu a investování v ČR zvýhodněním reinvestic zpět do české ekonomiky.

s cílem zvyšovat atraktivitu a investování v ČR zvýhodněním reinvestic zpět do české ekonomiky. Odstřihneme firmy z daňových rájů od veřejných peněz.

od veřejných peněz. Zavedeme jednotné inkasní místo a budeme rozvíjet elektronické nástroje státu. Budeme usilovat o propojení portálů s dalšími systémy státu k eliminaci výkazních povinností pro občany a firmy.

a budeme rozvíjet elektronické nástroje státu. Budeme usilovat o propojení portálů s dalšími systémy státu k eliminaci výkazních povinností pro občany a firmy. Zavedeme valorizaci slevy na poplatníka .

. Zavedeme daňové prázdniny se zastropováním výše příjmů pro rodiny, které čerpají rodičovský příspěvek nebo mají tři a více dětí.

se zastropováním výše příjmů pro rodiny, které čerpají rodičovský příspěvek nebo mají tři a více dětí. Zavedeme možnost odečíst si z daní do určitého limitu platby za pečovatelské služby .

. Budeme motivovat firmy k ekologickému provozu, prověříme možnost snížení DPH u všech ekologických výrobků .

. Zavedeme jednotnou veřejnou evidenci dotací ze státního rozpočtu.

