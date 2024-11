Práce z českého gauče za německý plat. Čeká pracovní trh odliv talentů?

Home office je jedním z pracovních trendů, který rozšířila covidová pandemie. Práce z domova lidi láká podle expertů na HR dál, a to i v době, kdy už jsou kanceláře otevřené v běžném režimu. O větší flexibilitu mají zájem jak mladí lidé vstupující na trh práce, tak rodiče s malými dětmi. Internet navíc nabízí i nové možnosti hledání práce – třeba u zahraničních firem z pohodlí domova.

„Práce z českého gauče za německý plat; asi neznám nikoho, komu by se taková představa nelíbila,“ říká zakladatel portálu StartupJobs Filip Mikschik. Nabídka práce online podle něj dnes pro dostatečně jazykově vybavené lidi znamená i snazší možnost začít pracovat pro zahraniční firmu bez toho, aby se museli stěhovat z Česka. „S nastupujícími generacemi, které znají jazyky, poroste procento populace, pro niž bude taková varianta relevantní volbou,“ říká.

Současně ale dodává, že půjde primárně o kvalifikované pracovníky, kteří v zahraničí chybějí. „Tato možnost tak není pro úplně každého, což limituje a z mého pohledu i eliminuje nějaký větší exodus takových pracovníků z českého pracovního trhu.“

Odchod českých talentů se ale může stát problémem do budoucna, jak upozorňuje například Milan Rataj, HR expert a zakladatel HR startupu Sloneek. Generace Z a mileniálů mají podle něj společné to, že jsou zcestovalejší, angličtina pro ně není bariérou a lépe znají svou hodnotu. „Mají ambici být v prostředí, které je naplňuje a posouvá.“

Virtuální odliv mozků

„Možnost pracovat odkudkoli může paradoxně pro Česko zaznamenat odliv mozků, aniž by fyzicky opustily republiku,“ dodává Rataj s tím, že pro ekonomiku podle něj mohou lidé pracující pro zahraniční firmy z pohodlí domova znamenat skoro totéž, jako kdyby odjeli za prací fyzicky. Tuzemští zaměstnavatelé přitom podle něj mohou odlivu uchazečů předcházet třeba tím, že své talenty včas identifikují a aktivně jim nabídnou například profesní posun nebo je více zapojí do spolurozhodování o dění ve firmě.

Že jde u odlivu talentů do zahraničí o trend, který nabývá na intenzitě, souhlasí HR ředitelka společnosti Up Česká republika Ela Hornická. „Jev má několik důvodů, mezi které patří větší platové ohodnocení, možnost pracovat pro prestižní globální firmy, sbírání mezinárodních zkušeností, možnost profesního růstu, ale třeba i daňové výhody,“ vysvětluje. Firmám by doporučila posílit spolupráci s vysokými školami a výzkumnými institucemi, aby zůstaly v kontaktu s nejnovějšími technologiemi a inovacemi.

Přesto že podle Mikschika ze StartupJobs zatím firmy výrazný odliv talentů nepociťují, může jít podle něj o problém do budoucna. „I kvůli demografii bude na českém pracovním trhu lidí opět nedostatek a v tu chvíli i jednotky lidí pracujících pro zahraniční firmy mohou přidávat tlak na pracovní trh,“ myslí si. S příchodem mladších generací na trh práce navíc HR odborníci očekávají, že bude zájem o práci na dálku sílit.

Stát chce práci online podporovat

Kolik lidí v tuto chvíli pracuje z Česka pro zahraniční firmy, ale ministerstvo práce a sociálních věcí neví, data totiž nesleduje. „Obecně lze říct, že práce formou home office je v posledním období vládou výrazně podporována, a to zejména z důvodu pomoci zaměstnancům ve skupině ohrožených na trhu práce,“ říká mluvčí rezortu Jakub Augusta. Zatímco může být v některých případech možnost práce z domova důvodem, proč zaměstnanci zamíří do zahraniční firmy, pro české společnosti je nástrojem, jak naopak své talenty udržet.

„Forma práce na dálku obecně proměnila trh práce a řada firem a expertů považuje hybridní model za nejpravděpodobnější způsob výkonu práce v nejbližší budoucnosti,“ říká Augusta. I podle ministerstva budou dál mladí absolventi upřednostňovat pružnou pracovní dobu a očekávání možnosti home office pro ně bude samozřejmostí.