COVID 2: program ČMZRB pro záchranu podnikání v České republice | E15.cz

V rámci chystaného programu COVID 2. bude ČMZRB podnikatelům poskytovat záruky za úvěry komerčních bank a přispívat na úhradu úroků. Zaručované provozní úvěry by měly podpořit okolo 10 000 podnikatelských projektů v objemu přibližně 30 mld. korun.

O půjčky v rámci programu COVID 1 projevily firmy nebývalý zájem – přijato bylo přes 3200 žádostí. Nyní Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) pracuje na transformaci programu, resp. na navazující formě podpory malým a středním podnikatelům a živnostníkům, do které by byly zapojeny zdroje komerčních bank. Díky tomu bude uspokojeno daleko větší množství firem včetně těch drobných, které si potřebují půjčit částku do 500 tisíc korun.

Podle úvěrové analytičky skupiny Partners Lucie Drásalové jsou půjčky Covid velice dobrým nástrojem, jak udržet cashflow a celkový chod především malých firem, ale i drobných podnikatelů.

Problematický limit

Právě půl milionový limit byl podle zástupců podnikatelů a živnostníků problematický u programu COVID 1 Podnikatelé si totiž mohli půjčit nejméně půl milionu korun.

Problematičnost výšky spodního limitu u bezúročných půjček COVID 1 připustil již dříve i vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček. Následně uvedl, že je připraven upravit program pro podnikatele, kteří by měli zájem o nižší úvěry.

To potvrzuje i Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB: „V současné situaci je důležité výrazněji podpořit provozní financování malých a středních podniků. Proto vyvíjíme ve spolupráci s MPO nový záruční program. V rámci program COVID 2 budeme podnikatelům poskytovat záruky za provozní úvěry od komerčních bank, jejichž minimální hranice bude stanovena na 10 tisíc korun. Záruky budou navíc poskytovány společně s finančním příspěvkem na úhradu úroků.“

„Program COVID 2 očekává zapojení komerčních bank a jejich zdrojů. Díky tomu dojde k znásobení vložených prostředků a tím i dopadu na ekonomiku. Na program bude alokováno 5 mld. korun, což znamená, že malí a střední podnikatelé včetně živnostníků získají provozní financování v objemu kolem 30 mld. korun od komerčních bank,“ vysvětluje dále Jirásek.

Záruka až 80 procent úvěru

Chystaný záruční program COVID 2 bude vycházet ze stávajícího programu Expanze-záruky. Bude však s největší pravděpodobností upraven tak, že ČMZRB bude ručit za úvěry od 10 tis. do 15 mil. korun.

Poskytovaná záruka bude krýt nejspíše až 80 procent komerčního úvěru a žadatel zároveň bude moci čerpat finanční příspěvek až 1 mil. korun na úhradu úroků. Předpokládaná doba ručení bude tři roky. Zaručovaný komerční úvěr bude možné využít výhradně na úhradu provozních výdajů, jako jsou mzdy, nájem, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, materiál, zásoby apod.

Konkrétní parametry této formy podpory budou zveřejněny v nejbližších dnech.